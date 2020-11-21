本港疫情反彈，而香港及新加坡的旅遊氣泡將於明日起實施。新加坡民航局今日（21日）表示，旅遊氣泡將能如期舉行，但因應香港確診數字近日反彈，旅客出發前除了要完成核酸檢測外，香港旅客抵達新加坡樟宜機場後，要自費再接受病毒檢測，期間旅客要在酒店或住所等待檢測結果，直至結果出爐。 新加坡民航局又指，若今日起計3天內，香港有超過合共22宗無源頭本地個案，將會超過有關協議的門檻，有機會要暫停旅遊氣泡。

新加坡與港推出的旅遊氣泡可如期推出，但若未來3天有超過22宗無源頭個案，將有機會暫停計劃。（資料圖片 / 羅君豪攝）

新加坡民航局表示，有關的新增要求，是因為香港確診個案正過去數天大幅上升，預計未來數天仍會不斷增加。

檢測費196元

新加坡民航局又指，檢測費費用每人約196元，當中已包括稅項。不過，新措施會有一星期過渡期，首星期（即11月22日至28日）到達新加坡的香港旅客，將能免費接受檢測。

完成檢測後，旅客必須在住所或酒店自我隔離，直至有檢測結果，料需時約6至8小時。在機場前往住所或酒店時，他們必須乘搭私人交通工具、的士等。

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若3天內無源頭個案逾22宗 將超出門檻

根據香港與新加坡達成的協議，若新加坡或香港最近7天的無源頭本地個案，平均超過每日5宗，旅遊氣泡安排將會於有關數字公布的2天後暫停，為期兩周。



新加坡民航局說，數據顯示，香港近日的數字處於2.14宗，但若三天內，香港有超過合共22宗無源頭個案，將會超過有關門檻，有機會要暫停旅遊氣泡。

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