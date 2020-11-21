新冠肺炎｜張竹君：初步確診增逾60宗　疫情來勢洶洶　籲盡量留家

本港新冠肺炎疫情急劇反彈，今日新增43宗確診個案，本地個案佔36宗，當中21宗與跳舞群組有關，13宗感染源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱形容疫情「來勢洶洶」，跳舞群組可能出現超級傳播，社區亦有隱形傳播鏈，呼籲市民盡量減少活動，留在家中。 政府延遲與新加坡合作的的「航空旅遊氣泡」，被問到「回港易」計劃是否亦應煞停，張竹君說，內地已長時間幾乎沒有本地個案，疫情比本港好，回港易應不屬於高危。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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本港今日新增43宗確診個案，本地個案佔36宗，當中13宗源頭不明，21宗與Starlight Dance Club及百樂會懷舊歌舞等14個舞蹈場所有關。另外，今日亦有超過60宗初步確診個案。

跳舞群組可能出現超級傳播，「所以突然爆得好犀利」

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，確診數字上升得很快，形容疫情「來勢洶洶」，認為跳舞群組可能出現超級傳播，「所以突然爆得好犀利」，認同屬於第四波爆發，但仍然未知此波爆發源頭。

今日新增的13宗源頭不明本地個案，住址遍布全港各區，包括黃大仙、馬鞍山、啟德、荃灣、大角咀及火炭等。張竹君說，本地無源頭個案亦值得關注，大部分患者無特別高危因素，「好多都係附近行下街，去街市買下餸」，反映社區有隱形傳播。若患者曾到多人環境，可能會容易傳播病毒。她呼籲市民盡量減少活動，尤其在周末應留在家中；若自覺高危，應盡量接受病毒檢測。

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，公立醫院暫時有約1200張一線隔離病床，可接收確診或初確病人，亦有660張二線隔離病床。若病人的增幅會快，醫管局可在72小時內啟用亞洲博覽館社區治療設施，該處有約1900張病床。當局亦增加了檢測量，每日可做1萬次檢測， 希望可盡快為病人進行檢測。

商務及經濟發展局宣布，因應本港疫情發展，香港與新加坡原定明日開始的「航空旅遊氣泡」要延期至少兩周後開始。被問到居內地港人「回港易」計劃是否亦應煞停，張竹君說，除了個別地區如新疆和天津，內地已長時間幾乎沒有本地個案，疫情比本港好，「回港易」應不屬於高危。