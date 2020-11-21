新冠肺炎｜今增43宗確診遍布全港　創三個月新高　當中13宗無源頭

本港疫情大反彈，第四波來勢洶洶，今天（21日）單日新增43宗確診，當中36宗屬於本地個案，其中13人沒有源頭，部分人是家庭主婦、退休人士，一人是地盤工人。 另外，本港有超過60宗初步陽性個案。

張竹君指，不少確診者沒有高危活動，只是到街市買菜、逛街，呼籲市民本周末應留在家中，減少活動。 （黃寶瑩攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今天新增43宗確診個案，分別是23女、20男，年齡介乎18至79歲。43宗個案當中7宗是輸入個案，當中2人是菲傭，2人是印傭，另外3人分別從瑞典、美國、英國抵港。

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而36宗本地個案，當中21宗是跳舞群組、2宗是與早前確診者有關連，而13宗個案就沒有源頭，包括一名39歲的地盤裝修工人，他住在黃大仙東頭邨；另一名41歲男子亦有工作，但暫時未能確定，他住在日出康城。張竹君指，一名66歲的男患者是退休人士，他住在大角咀大全樓；另一名63歲男患者亦是退休人士，住在深水埗，他的一名家人亦初步確診。而一名64歲女患者是家庭主婦，住在啟德嘉匯；另一名62歲女患者是家庭主婦，她住在荃灣環宇海灣。

一名64歲女患者是家庭主婦，住在啟德嘉匯。 （資料圖片）

至於其他的無源頭個案，張竹君並無透露他們的工作，包括一名住在火炭駿景園的62歲女子，她一名家人也初步確診；一名住在半山麥當勞道的77歲女子；一名住在太子柏樹街的52歲男子；一名住在天后金龍臺的57歲女子等等。

張竹君稱，今天的確診者中有人曾學唱歌，屬高危活動，其密切接觸者要檢疫。今天有24個個案是在政府的社區檢測中心找到而確診，包括8個源頭不明的患者。她指，不少確診者沒有高危活動，只是到街市買菜、逛街，呼籲市民本周末應留在家中，減少活動。