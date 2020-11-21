文匯指美領館職員機場回家「轉陽性」　領館：無外交官抵港後確診

新冠肺炎確診個案近日爆升，早前有尼泊爾駐港領事館人員確診。有報章發表文章稱，尼泊爾、印度、美國的領事館職員，「回到家裡都轉為陽性」。美國駐港澳總領事館澄清，指沒有美領事館的外交官抵港回家後確診，強調所有美方人員及家屬嚴格尊守港府的防疫措施。

文章聲稱領館職員等檢測結果時外出購物、用膳

《文匯報》昨日在「百家廊」刊登一篇名為〈新冠疫情冬季料會新爆發〉的文章，指包括香港在內各地冬季都會爆發。文章稱，「最奇怪的是，特區政府對於外國的領事館職員，採取了豁免停留在機場等候檢查結果的做法，只要領事館執行點對點的交通安排，有關職員就可以直接回到自己家裏隔離，結果，尼泊爾、印度、美國的領事館職員，回到家裏都轉為陽性，實際上，他們在等候檢測結果的期間，都有外出購物和用膳，形成了隱形的傳播鏈。」

文匯報文章稱，來港的機組人員、領事館職員，在隔離檢疫期間「都會」外出購物和用膳。（資料圖片）

文章又稱，「外國航空公司的機組人員，飛行於美國和歐洲的高危地區，來港也不需要隔離14天，特區政府允許他們前往市區的酒店居住，表面上不准外出，實際上沒有監管措施，機組不少人從香港東涌乘坐的士前往旺角，都會遊覽商場購物和用膳，對的士司機和商場的服務員傳播病毒。」

美領事館：人員嚴格遵守港府的防疫措施

美國駐港領事館發表聲明回應，指沒有派駐美國駐香港澳門總領事館的外交官抵港回家後確診新冠陽性，「所有美方人員及家屬嚴格遵守香港特區政府的防疫措施。」

聲明強調：「保障我們生活的社區健康和安全需要大家的共同努力，這也包括媒體及負責任的發放準確的信息。遺憾的是，這篇文章的刊發並沒有做到這一點。」