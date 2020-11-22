新冠肺炎｜今起除總領事及高官　高危地區免檢人士須自我隔離14天

食物及衞生局局長陳肇始曾於本月11日首公布，將收緊獲豁免到港檢疫的機組人員及其他豁免人士的檢測及隔離安排，政府表示有關措施由今日（22日）起生效。所有機組人員需在機場、酒店或家中等候檢測結果；曾訪極高風險地區的的非本地機組人員，須於航空公司所安排的酒店自我隔離。除總領事或同等及較高職級的駐港代表及政府人員外，其餘豁免檢疫人士須於所屬機構安排的地點自我隔離14天。

所有機組人員從機場到港後，必須到衞生署的臨時樣本採集中心病毒檢測，於指定地點或採集中心等候檢測結果。（資料圖片／梁鵬威攝）

曾到極高風險地區機組人員 到港須於酒店隔離

所有在過去14天曾到訪極高風險地區的機組人員，必須於出發來港前48小時內取得陰性檢測結果，本地機組人員及貨機機組人員除外。非本地機組人員在港需於檢測完成後於航空公司所安排的酒店，自我隔離至得出檢測結果，方可登上下一航班執勤。現時根據599H章列出的極高風險地區包括孟加拉、比利時、厄瓜多爾（11月28日起）、埃塞俄比亞、法國、德國（11月28日起）、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、俄羅斯、南非、土耳其、英國及美國。

至於本地機組人員，於出勤極高風險地區作短暫停留期間，必須於當地以點對點交通前往航空公司於當地安排的指定酒店，並於酒店自我隔離直至下一航班；航空公司必須為其機組人員在港提供點對點的交通安排，禁止機組人員使用公共交通工具來往機場及其下榻的地方；機組人員如留港逾過12天，須依照指示於來港後第12天自行收集及交回深喉唾液樣本以再次進行病毒檢測。

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+ 8 + 8 + 8

未訪極高風險地區 本地機組人員仍可回家自我隔離

過去14天未曾到訪極高風險地區的非本地機組人員，如擁有出發來港前48小時陰性檢測結果，須到衞生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本進行病毒檢測，並於航空公司所安排的酒店自我隔離直至得出檢測結果為止，否則必須在指定地點或採集中心等候檢測結果。

而本地機組人員須到衞生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本進行病毒檢測，並於家居自我隔離直至得出檢測結果；航空公司必須為其機組人員在港提供點對點的交通安排，禁止機組人員使用公共交通工具來往機場及其下榻的地方。機組人員如留港超過12天，須依照指示於來港後第12天自行收集及交回深喉唾液樣本以再次進行檢測。

曾到極高風險地區的總領事或同等職級 毋須隔離14天

過去14天曾到訪極高風險地區的其他豁免人士，必須於出發來港前48小時內取得檢測陰性結果；從機場來港後必須到衞生署的臨時樣本採集中心進行病毒檢測，於指定地點或採集中心等候檢測結果；豁免人士抵港時均會獲發樣本瓶，他們必須依照指示於來港後第12天自行收集及交回深喉唾液樣本以再次進行檢測。

除總領事或同等及較高職級的駐港代表及政府人員外，其餘機構人員必須於所屬機構安排的地點自我隔離14天；所屬機構須為機構人員提供點對點交通，不得乘坐公共交通工具。

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+ 5 + 5 + 5

未訪極高風險地區、持陰性檢測結果的其他豁免人士 毋須等檢測結果

至於過去14天未曾到訪極高風險地區的的其他豁免人士，如於出發來港前48小時內取得陰性檢測結果，須從機場來港後到衞生署的臨時樣本採集中心進行病毒檢測後方可離去；如於出發來港前48小時內，未獲得陰性檢測結果，則須從機場來港後到衞生署的臨時樣本採集中心進行病毒檢測，並於指定地點或採集中心等候檢測結果。豁免人士抵港時均會獲發樣本瓶，必須於來港後第12天交回深喉唾液樣本以再次進行檢測；所屬機構須為機構人員提供點對點交通，不得乘坐公共交通工具。

按近期經機場抵港的豁免人士每天平均人數計，機組人員是經機場抵港的豁免人士中最大的群組，佔約93%；而抵港的換班船員佔約5%；至於其他豁免人士，如外國領事及其他政府人員等，只佔約2%。