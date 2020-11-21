新冠肺炎｜食環控蘭桂坊兩間食肆違規　流動檢測車明日停泊蘭桂坊

本港新冠肺炎疫情大幅反彈，食物及環境衞生署今（21日）晚表示，昨晚（20日）與警方巡查中環蘭桂坊酒吧等52間餐飲處所，作出12次口頭警告，並檢控兩名違反每枱人數限制的餐飲業務負責人。 另外，承辦商Prenetics明日會前往蘭桂坊酒吧區派發樣本瓶，並會在酒吧區附近停泊流動車輛，鼓勵酒吧從業員及顧客接受自願性質的病毒檢測。市民可於後日（23日）至11月28日上午9時至下午5時，自行將樣本交回檢測承辦商停泊於鰂魚涌海澤街的流動收集車。

食環署表示，昨晚（20日）至今日凌晨與警方展開聯合行動，加強巡查中環蘭桂坊酒吧等餐飲處所，並提醒有關餐飲業務負責人須嚴格遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的規定及指示，市民在光顧餐飲處所時亦須遵守各項防疫規例及指示中有關羣組聚集及佩戴口罩的規定。

行動期間，食環署與警方共巡查52間餐飲處所（包括酒吧），作出12次口頭警告，並向兩名涉嫌違反《規例》中處所內每枱人數限制的餐飲業務負責人展開檢控程序。食環署發言人強調，食環署會繼續在全港各區餐飲處所加強巡查並按需要與警方採取聯合行動，亦會對違例者採取執法行動若餐飲業務負責人違反《規例》，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）有關人羣聚集規定的人士，則可被定額罰款2,000元。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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另外，食環署明日下午會安排檢測承辦商Prenetics前往蘭桂坊酒吧區派發樣本瓶，並會在酒吧區附近停泊流動車輛，鼓勵酒吧從業員及顧客接受自願性質的病毒檢測。Prenetics會向酒吧營辦人派發樣本瓶，並於隨後一至兩日收回樣本進行檢測。而顧客可於後日（23日）至11月28日上午9時至下午5時，自行將樣本交回檢測承辦商停泊於鰂魚涌海澤街的流動收集車。

由10月1日至今，檢測承辦商已向逾1,000間酒吧及酒館派發超過15,000個樣本瓶，並已收回約8,000個樣本作檢測。