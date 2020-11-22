RCEP｜陳茂波：爭取成首批加入經濟體　指一國兩制運作不暢順

中國早前與東盟十國、日本、南韓、澳洲和新西蘭等其他14個國家，簽訂了「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）。財政司司長陳茂波今日（22日）發表網誌，指本港去年與RCEP中15個成員國的雙邊貨物貿易總額達7, 655億美元，佔香港的貨物貿易總額71%，本港於2018年已向各成員經濟體表達加入協定的意願，會爭取成為協定生效後第一批加入的經濟體。

財政司司長陳茂波表示，會爭取成為RCEP生效後第一批加入的經濟體。。（資料圖片）

陳茂波表示，RCEP是全球最大的貿易協議，涵蓋全球總人口和生產總值約三分一，成員之間互相實施關稅減讓、開放市場准入、取消貿易壁壘、簡化海關通關程序等，將進一步降低成員地區之間的貿易成本。這協定有利促進國家的出入口和對外投資，擴大先進技術、設備和零部件等的進口，同時亦有助區域產業鏈的進一步發展。

陳續指，雖然香港對大部份進口貨物都免徵關稅，且製造業比重很細，但加入RCEP協定將令服務貿易及投資等環節受惠。故此香港已早於2018年向RCEP各成員經濟體表達加入協定的意願，本港將根據協定的相關條款，爭取香港成為協定生效後第一批加入的經濟體。

近年「一國兩制」爭議不斷。（資料圖片/曾梓洋攝）

「運行不協調影響穩定與發展，以至國家安全」

近年本港就「一國兩制」運行爭議不斷。陳指出，「一國兩制」與《基本法》讓香港繁榮發展了20多年，社會對「一國兩制」的理解和拿捏、制度的具體運作情況、內外環境的轉變等，均導致制度運行時在部份環節呈現不暢順、不協調之處，影響到香港的穩定與發展，以至國家的安全。

因此，陳認為港人始終需要緊緊抓着「一國兩制」的初衷和《基本法》的根本，重視香港應有的憲制秩序、責任和規範，並不斷完善制度和法律上相關的執行機制，這樣「一國兩制」和《基本法》的實施才能貫徹始終，香港才能行穩致遠。