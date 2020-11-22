新冠肺炎｜市民逼爆社區檢測中心 　張竹君：仍有其他檢測渠道

新冠肺炎疫情爆發第四波，政府於今日（22日）早上刊憲，要求於本月1日至21日曾到過14間指明跳舞場所的人士，須於本月24日或之前接受強制檢測。今日有社區檢測中心有大批市民輪候檢測，出現混亂情況。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會上稱，現時有好多渠道可供市民做檢測，不只四間檢測中心，並稱中心會盡量做。此外，由今日起到醫管局普通科門診檢測的市民，若結果為陰性亦會收到電話短訊通知。

張竹君表示，跳舞群組已增至80人確診，「有啲難控制」。(李澤彤攝)

四間社區檢測中心將盡量做

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，現時有不同渠道供市民作病毒檢測，包括醫管局普通科門診、私家醫院及私家醫生診所等，不單只有四間社區檢測中心，而市民可於周二前檢測，不一定「今日湧去做」。她稱，四間社區檢測中心今日亦會盡量做，而若市民未能於24日或之前檢測屬違例。

她稱，強制檢測由今日開始，暫未有已作檢測的數字，而不少曾到跳舞場所的市民於本月18日知道有初步確診個案後，已自行到檢測中心作檢測。她呼籲，若市民有病徵應求醫，如病徵輕微可到普通科門診取樣本瓶，不建議到檢測中心。

她稱，衞生署衞生防護中心及醫管局的化驗所每日起碼共可驗7,000至8,000個樣本，而連同私營化驗所可驗超過10萬個，認為幾百人不是問題。

所有等待檢測市民（大約五、六十人）均堆在一條行人路上，十分擠擁，市民之間未有達到1.5米社交距離。（張浩維攝）

陰性結果將獲短訊通知

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻亦在記者會上呼籲如市民有不適應盡快求醫，若有輕微病徵，並自覺高風險人士，可到47間醫管局普通科門診取檢測樣本包。從今日起，到普通科門診交回樣本的市民，若結果為陰性亦會收到電話短訊通知，最快可於1日至2日內收到。

於油麻地的梁顯利油麻地社區中心及鰂魚涌社區會堂的檢測中心今日有大批市民排隊等候，更出現混亂情況，有人已預約但不能夠做檢測，甚至取消即場登記人士進行檢測。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

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