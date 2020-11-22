新冠肺炎｜輸入個案引發四波疫情　政府後知後覺致爆完再爆

本港新冠肺炎疫情爆發第四波，近日本地確診個案急增，致今 ( 22日）增至5,629宗，近一周有170宗，大部分為本地個案。爆出14個舞蹈中心的跳舞群組感染。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉指出，第四波疫情源於輸入個案，加上酒店檢疫現漏洞，再觸發社區大爆發；港大微生物學系講座教授袁國勇日前亦稱，這波疫情與尼泊爾輸入個案有關。

翻查本港前三波疫情，也是由外地輸入個案引發，病毒透過防疫漏洞，經由餐廳聚會、交通工具等傳到社區，出現單日最多149宗確診個案局面，導致多個本地群組爆發感染，政府每次都「疫」來順受，等爆發後才堵塞漏洞，而沒有前瞻政策，以致與內地通關及新加坡旅遊氣泡，都因新一輪疫情而「臨尾香」。

1月22日，本港有首名確診病人，他從武漢來港。（資料圖片／余俊亮攝）

▼本港首名新冠肺炎輸入個案▼

首波疫情從武漢引入

本港首宗新冠肺炎個案於1月22日確診，患者為一名武漢居民，乘高鐵抵港後發燒送院，而首十名確診者均曾到過武漢。疫情發展至2月初，本港出現首個無外遊的本地感染個案，之後本地爆出多個群組個案，包括打邊爐家族、佛堂群組。

本港於3月爆發第二波疫情，當時有大批海外留學生回港。（資料圖片／余俊亮攝）

第二波由海外留學生引發 初期未要求強制檢疫

疫情其後於2月漸漸回落，不過於3月由於歐美國家疫情嚴峻，大批留學生回港避疫，導致爆發第二波疫情。於3月17日，政府要求從歐洲神根地區抵港入境人士接受14日強制檢疫，至3月19日才擴大至所有海外地區。於措施實施前，部份患者抵港後未有隔離，並曾到訪酒吧及婚宴等多人聚集的場所，令病毒於社區再次擴散。當中酒吧群組更涉及多間酒吧，有逾百人感染。

當時香港大學感染及傳染病中心總監何栢良曾指，強制檢疫要求生效前七日（3月11日至18日）是「空窗期」，而期間有超過170宗確診個案入境；呼吸系統科醫生梁子超亦曾指出，部份海外返港人士回港後未有採取必須的預防措施，包括無在家居隔離，並到酒吧等不同場所消遣及聚會，導致有群組爆發。

第三波疫情與海員有關。（資料圖片／蔡正邦攝）

根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）及《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），除獲政務司司長根據相關規例豁免的人士外，所有抵港人士目前須進行14天強制檢疫。當中有9類人士，包括跨境貨車司機、機組人員、船員、外國政府領事等必要人員，可豁免檢疫。

船員豁免檢疫安排致第三波疫情

第二波疫情於4月開始回落，於5月亦曾有多日有零本地感染。不過，至7月爆出多宗海外入境人士確診個案，包括獲豁免檢疫的海員或機組人員。當時多名專家稱源頭為獲豁免檢疫人士，他們從機場離開後，經由公共交通工具將病毒傳播入社區，認為豁免檢疫安排為防疫漏洞，促請取消海員換更豁免安排。

政府初期一度否認海員為源頭。（資料圖片／梁子傑攝）

政府初期一度否認海員為源頭

政府於7月19日曾發稿反駁有關說法，指豁免檢疫機制屬必要，以保持香港的物資和食物供應充足、確保政府事務正常運作、符合香港經濟發展利益的商業活動等，並指大多數輸入個案為外國回港的本港居民。至7月26日，政府公布起暫停所有客船及所有沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班，並收緊來港進行貨物裝卸的貨船的換班船員、機組人員及其他獲豁免到港檢疫人士（豁免人士）的檢測及檢疫安排。特首林鄭月娥於8月底才承認，第三波疫情很大可能與海員或機組人員過境有關。

有專家估計第四波疫情與酒店檢疫出現漏洞有關。（資料圖片／胡家欣攝）

▼11月16起收緊防疫措施▼

+ 8 + 8 + 8

第四波源自尼泊爾 酒店檢疫可探訪致交叉感染

第三波疫情一直未斷尾，至11月更爆發第四波，港大微生物學系講座教授袁國勇日前指，這波疫情與尼泊爾輸入個案有關，指本港入境防疫工作未能做到滴水不漏，加上未能控制食肆酒吧、Staycation等高危群組傳播。港大醫學院院長梁卓偉亦估計，第四波疫情與酒店檢疫有漏洞有關，指出檢疫人士雖未能離開酒店房間，但仍能接待訪客，令兩者交叉感染及將病毒帶入社區。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼