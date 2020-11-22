跳舞群組男女患者年齡差引熱議　女子平均64歲　男患者多36歲以下

本港新冠病毒跳舞群組持續擴大，其中男女年齡差成為熱話，以灣仔Starlight Dance Club的26名跳舞感染者為例，10名女患者平均64.3歲，其中最高為居於半山億元豪宅花園台的76歲老婦，最年輕也有56歲，多居住於豪宅；16名男患者平均年紀 40.8歲，當中11人、即70%在36歲以下，最年輕為居於九龍站上蓋豪宅君臨天下的24歲青年。最老與最年輕的舞者年齡相差超過三倍，成為年齡跨度最大的感染群組。

Starlight dance club群組累計增至80人。（網上圖片）

三湘大廈Starlight跳舞群組新型冠狀病毒確診個案，截至21日公布感染總數增至32宗，扣除從未到訪該會所所在地的５宗二代感染，以及會所1名清潔工，11月19日曾到訪三湘大廈的餘下26名跳舞者中，10人為女性、16人為男性。

Starlight Dance Club部分染疫舞者年齡分布，（數據來自 衛生防疫中心）

Starlight Dance Club部分染疫舞者資料。（衛生防疫中心資料）

群組最老女患者居億元豪宅花園台

10名女患者平均年紀 64.3歲，其中最老患者76歲，最年輕也有56歲，年齡分布較為平均；她們多居住於豪宅，如灣仔司徒拔道老牌住宅、南區碧瑤灣、紅山花園、西貢清水灣大廈，九龍塘大廈等。

年經最大的患者（#5557）居於半山億元豪宅花園台，在第二波疫情時，有居於該屋苑的英國返港家庭及秘魯返港居民確診。第二高齡女患者為群組首名確診者（＃5487）、建生國際集團主席吳汪靜宜，她比花園台患者年輕一歲。

Starlight Dance Club跳舞群組年紀最大女患者居於半山花園台。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

16名男患者平均年紀為40.8歲，其中最高齡的79歲，最年輕24歲；30歲以下3人、31至36歲8人、40歲以上５人。最高齡的79歲男子居住灣仔比華利山E座，最年輕的24歲男子居住於豪宅九龍站豪宅君臨天下，其餘多數居住舞蹈場附近的普通住宅大廈。只有一名31歲男子為非香港居民，據稱是義大利舞蹈老師，居住於離島。

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衛生署指這批感染者中有最少8人是跳舞老師，師生還會去別的地方跳舞，比較熱門有灣仔 W Square，金利文廣場；中西區德輔道西 9號等場所，不乏一日連走兩場的情況．連同初步確診個案，港九新界共涉及14個跳舞的地方，情況有蔓延跡象。衞生防護中心呼籲本月1日後到過相關地方的人士，盡快接受病毒檢測。

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