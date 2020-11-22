確診女患者曾訪美孚君好宴會廳　片段見數十人日前曾除罩熱舞

本港疫情再反彈，今日新增68宗確診個案，11宗源頭不明，其中一名居於觀塘的45歲女患者，上周一(16日)曾前往美孚君好宴會廳吃晚飯及跳舞，她報稱同場有多名客人。 今日網上流傳於本月14日上載的短片，標題列明「君好標哥好友11月之星生日會大跳扭腰舞」，片段顯示，涉事宴會廳本月曾舉行生日舞會，數十名男女盛裝出席，於「舞池」勁歌熱舞，大部分人無戴上口罩、表現親暱，有人更向鏡頭送上飛吻。宴會廳於場地螢幕作「溫馨提示」，提醒在場人士於非進食時佩戴口罩。 君好宴會廳餐廳經理接受查詢則指，16日當晚的食客約有50至60人，但並非「包場」或舉辦派對，但他承認不時有食客在場跳舞。

+ 9 + 9 + 9

今日新增的確診個案中，46宗與跳舞群組有關，累計80人。無源頭個案中，亦有確診者曾出席歌舞社交場合，衞生防護中心公布，與家人同住、居於觀塘的45歲女子(#5579)，前天(20日)不適求診，她曾於11月16日即病毒潛伏期，與友人前往美孚君好宴會廳吃晚飯及跳舞，當時同場有多桌客人，人數較多。衞生防護中心傳染病處主任張竹君推測指，該活動可能屬於「高危」，但暫時未有其餘確診人士，會再作觀望，她呼籲同場市民前往檢測。

身貼身跳舞 台上唱歌助慶

網上今日流傳一條長約3分鐘的短片，上載日期為本月14日，未知是否同日或再較早時拍攝。片中可見，最少數十名中年男女於美孚君好宴會廳載歌載舞，部分人則留守餐桌欣賞。大部分熱情擺動身體跳舞，亦不避忌身貼身跳舞，台上亦有人唱歌助慶。大會則於場地螢幕作「溫馨提示」，提醒在場人士於非進食時佩戴口罩，但大部分人未有理會，只有一兩人跳舞時仍戴口罩。

翻查資料，上載片段者事後亦曾前往另一場生日舞會，亦與現場人士大跳熱舞。

記者今日曾致電君好宴會廳，該餐廳經理表示，宴會廳可以容納一百多人，晚上營業時間為7至11時，不時都會有食客跳舞，11月16日晚上有50至60人，但並非「包場」或舉辦派對，相信他們並不認識對方，「啲人周圍去唔同酒樓跳，好似去酒吧咁，都唔會識隔離枱，但就會一齊跳舞。」

他強調，餐廳員工不時呼籲客人戴上口罩，又會在電視螢幕播出提示，提醒客人非進食時就應戴口罩，「有啲人都聽嘅。」他稱餐廳依從政府的防疫規定，每枱人數不會超過上限。他今天下午看新聞才知道有確診者曾到訪，立刻停業，會清潔消毒，又有提醒員工做病毒檢測，暫時未知停業至哪天。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼