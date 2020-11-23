新冠肺炎．11.23｜單日增73宗近三個新高　歌舞群組增至133人

本港疫情急速惡化，衞生防護中心今日(23日)公布新增73宗確診個案，跳舞群組已累計133人（中心晚上增加1人）染疫，本港亦累計已有5,702宗個案。而截至下午，本港錄得逾70宗初步陽性個案。 衞生署列出14間舞廳或舞蹈中心，任何人在11月1日後赴過表列的14間舞廳或舞蹈中心，必須在11月24日前接受檢測。大批市民今日繼續到各區檢測中心排隊等候檢測，有中心更因額滿改為即場派發樣本瓶，但不為排市民接受。食物及衞生局亦宣布，上述表列舞會再增加7個場所。

勞工及福利局宣布，會向11月22日起確診的本地個案基層人士，派發一次過的5000元津貼，並強調受惠對象是「手停口停」人士，享有「有薪病假」的僱員不能申請，但計劃毋須經過經濟審查，只需作出「聲明」。

確診大廈｜新患者分布全港 林建岳前妻謝玲玲獨立屋榜上有名

【00:58】本港疫情再急速反彈，衞生署昨日(23日)公布新增73宗確診個案。跳舞群組累計133人染疫，成為疫情至今最大規模的感染群組，確診者包括多位上流名媛。



衞生防護中心昨晚更新確診者住宅名單，除分布港、九及新界外，多個豪宅單位榜上有名，包括跑馬地比華利山、蔚雲閣、東半山怡園、北角寶馬山花園等；承認確診的麗新發展主席林建岳前妻謝玲玲，現居的九龍塘獨立屋也上榜，《香港01》昨報道遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌妻子邱吳惠平確診，二人報住的西貢豪宅也在名單內。

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確診大廈｜增7歌舞場爆疫 本月到訪者必須檢測（21個全名單）

11月24日【00:35】再多7個跳舞場地被當局鎖定，11月1日之後到訪過人士須強制檢測，包括︰美孚君好宴會廳、沙田新光宴會廳、香港仔勁爆娛樂製作公司、尖沙咀世界舞蹈家演藝總會、尖沙咀北京道誠信大廈星河音樂室、長沙灣通利大廈Victor Yang Studio、九龍灣啟業道星輝宴會廳。其中三間同時作為食肆酒樓之用，牽連甚廣，呼籲曾到訪者儘快進行檢測。

新冠肺炎｜檢疫政策漏洞百出 措施未有收緊 病毒經海外輸入社區

【22:56】本港新冠肺炎疫情持續接近一年，經歷四波疫情，港府檢疫政策一直遭受詬病，回顧第一波疫情來臨，政府雷厲風行將潛在個案送往駿洋邨隔離，抗疫工作略有成效。然而，隨着國際疫情嚴峻，大批港人回流避疫，政府逐步放寛檢疫，容許家居或酒店隔離、豁免海員及機組人員政策、未有監管檢疫酒店等，令疫情一爆再爆。



有專家指出，港府檢疫政策不到位，不少漏洞未有收緊，是長久以來的問題，令病毒經入境人士傳播社區，強調政府應付第四波疫情要立定決心，設立指定酒店刻不容緩。

上呼吸道感染｜2日內7小學爆疫 元朗梁省德學校灣仔保良局須停課

【22:16】全港初小由今天起停課兩周，不過仍有小學爆發上呼吸道感染。衞生署衞生防護中心今天（23日）公布，兩日內再有7間小學、1間中學有爆發上呼吸道感染個案，受影響人數達32人，當中包括位於元朗的博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校、灣仔區的保良局兒童組。

【21:31】香港大學醫學院的「本地個案的即時有效繁殖率」升至2.256。

【20:12】在內地的港人今日起可透過「回港易－在《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）下香港居民從廣東省或澳門回港豁免檢疫計劃」，政制及內地事務公布，今日截至下午6時，經回港易計劃返港的總人數約2,140人，其中約1,810人使用深圳灣口岸；約330人使用港珠澳大橋香港口岸。

政府發言人表示，不少成功取得預約名額的香港居民在入境香港前，已透過「粵康碼」或「澳康碼」轉碼至衞生署電子健康申報表系統，並取得綠色二維碼。他們可使用口岸特設的特別通道通關，過程順暢。

新冠肺炎｜2020年書展延至2021年7月舉行 貿發局：12月有大風險

【20:03】貿發局公布，與香港書展協辦機構的代表於今日再進行商討，鑑於近期疫情反彈，應避免舉行室內大型群體聚集活動，局方及各協辦機構一致同意，即使書展採取多項措施，於12月復辦仍會有很大風險，基於市民及展商的安全為本局的首要考慮，唯有將書展順延至明年7月舉行，即2020香港書展將順延至2021年7月舉行。

消息：貿發局擬取消書展 關注組籲周三前決定

【19:18】出版界消息指，鑑於新冠肺炎爆發第四波疫症，原定延至12月16至22日舉行的香港書展，將會二度取消。

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【18:05】海關宣布，今日得悉一名外判男保安員確診。該名外判保安員於海關總部大樓工作，主要負責保安後勤工作。他最近一次當值日期為上星期六（11月21日），目前已入院接受治療。該名保安員最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。他每天當值前有進行體溫探測，體溫正常。

01消息．闊太爆群組｜邱達昌證太太確診 繼謝玲玲中招再錄新個案

【18:00】本港爆發第四波新冠肺炎疫情，跳舞群組確診者數天內增至逾130人，上流社會再有人染疫。遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌，接受《香港01》記者查詢時，確認夫人邱吳惠平確診，是繼林建岳前妻謝玲玲及建生國際集團主席吳汪靜宜確認染疫後，第三位上流社會著名人物確診。

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5000元確診津貼Q&A｜手停口停可申請 享有薪病假打工仔無得拎

【17:45】勞工及福利局局長羅致光交代給予確診患者津貼事宜，他指政府上周提出概念後，今日正式敲定計劃框架，但仍會有部份細節待定。

他宣布，政府會向11月22日當日或之後的本地確診患者，提供5000元恩恤津貼，會由醫務社工協助申請。他指只會向留院期間令收入受影響的人提供津貼，並強調所有享有「有薪病假」的打工仔，不會獲得津貼，只向「手停口停」的基層市民提供津貼。他舉例指，的士司機、領日薪或時薪的打工仔，都是受惠對象，他們只要在公立醫院接受治療，並聲明自。他估計11月27日起便可開始接受申請。

新冠肺炎｜羅致光︰向新確診者派5000元 本周五起接受申請

不過，羅致光承認計劃不會設入息資產審查，指倘加設太多關卡將令事情複雜化，政府亦不認為會有人濫用。他說，會要求病人作出「聲明」，倘提供虛假描述，是涉及「欺詐」的刑事罪行。他又指，計劃不是鼓勵市民去做檢測，而是「減低接受檢測的障礙」。

羅致光又說，刑事責任已是最大的阻嚇措施，防止有人濫用津貼。

【17:05】張竹君指，今日新增個案中，年齡介乎5個月大至83歲，29男、44女，有36宗個案由4個社區檢測中心找到。

今日8宗無源頭個案，分別是#5631、#5637、#5645、#5658、#5663、#5664、#5678、#5691

至於其他非跳舞群組的關連個案，則分別是#5630、#5646、#5692、#5694、#5702

【16:55】有傳跳舞群組已令本港富豪出現感染群組，當中透過打麻雀等緊密接觸傳播病毒，張竹君指，麻雀群組「不止一單」，「講唔晒，因為實在太多，好多人都報告話潛伏期或者傳染期時有打牌」。

張竹君指，政府正密切注視一切衞生措施，在公共衛生角度是越收緊越好，但仍要考慮好多因素。至於其他全港的跳舞場所是否要關閉，要視乎政府有無收緊措施推出。

新冠肺炎｜增8宗源頭不明 一半涉家庭主婦 初步確診再逾70人

而#5672於仁安醫院X光部門工作，患者納入跳舞群組內，其同一部門的同事則已初步確診，但據知兩人不算緊密接觸。衞生防護中心正了解二人有沒有共通活動/共用設施，亦未知兩人接觸過多少病人，但接觸病人都有做足防止感染措施，惟擔心同事在茶水間、換衫時候傳播病毒。

而#5645則去過很多地方，包括西九龍、柯士甸道、大角咀等。

【16:40】庾慧玲指，醫管會於11月25日起，會重用亞博館接收確診病人，她指，由於估計短期內會有大量確診病人要入院，社區治療設施重開後，會將病情穩定、年輕病人轉至亞博館，減低醫療系統壓力。而該館亦會接收初步確診病人，並可在該處等候轉院。首階段會啟用1號2號展館，有需要會用8 -15號展館。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨，本港新增73宗確診個案，輸入個案有10宗，餘下有55宗屬確診關連個案，而跳舞群組則佔50宗，整個群組已累計132人染疫。此外，今日亦新增8宗未知感染源頭個案。

張竹君指，食衞局局長將會新增7個涉跳舞場所的處所，納入《599J章》，即曾去過的市民都要接受強制檢測。相關場所分別是：美孚君好宴會廳、沙田新光宴會廳、香港仔勁爆娛樂製作公司、世界舞蹈家演藝總會、北京道誠信大廈星河音樂室、長沙灣通利大廈Victor Yan Studio、九龍灣啟業道星輝宴會廳等。

新冠肺炎｜跳舞群組多50人確診現累計132宗 再多7個舞場強制檢測

張竹君指，今日亦暫錄得逾70宗初步陽性個案。她提到，個案編號#5642是於沙田新光宴會廳工作人員、#5675是金麗星工作人員、#5680是一名真光中學課外活動導師，該校學生需接受測試及停課。而#5672是仁安醫院一名X光部工作人員，而院內職員經檢測後，亦暫有一名初步陽性的職員。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲說，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報 90 宗個案，過去24小時有8名病人康復出院，至今累計5260名確診病人出院。而截至今早9時，至今有224名確診病人分別在醫管局19間醫院留醫，8人情況危殆、2人情況嚴重、另外214人情況穩定。

新冠肺炎｜氣溫降疫情難受控？專家指低溫增傳播力 更憂輸入病毒

【16:03】天文台預告本港下周漸轉清涼，市區最低溫降至攝氏17度，部分地區或降至14度，開始感受到冬天的氣息，但在新冠病毒的活躍季節，疫情會否因氣溫下降進一步惡化？醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，本港的冬天溫度未算太低，但擔心歐美等地區在冬天疫情嚴峻，會透過回流本港的留學生或空運貨物，加劇本港疫情，故認為港府應做好把關工作。

【15:40】政府今日（23日）宣布，即日起安排檢測承辦商前往荃灣、西貢及大埔，透過流動採樣亭及樣本瓶派發點提供免費的檢測服務，便利及鼓勵當區居民或自覺有較高感染風險的人士接受病毒檢測。

位於荃灣沙咀道遊樂場的流動採樣亭有逾百人排隊，有曾到過14間染疫跳舞場所的市民心急驗毒，並承認部份跳舞人士沒有戴口罩，尤其「貴族場」的闊太會脫罩跳舞，可能因此傳播開去。

政府再設流動採樣亭檢測 須強檢男子批「貴族場」闊太播毒

回港易實施首日 七旬老翁專程到港珠澳大橋接妻子：等緊愛人返嚟

【15:20】政府早前推出「回港易」計劃，居於廣東省及澳門的香港居民，預約後回港毋須強制檢疫14日。今日（23日）為計劃實施首天，有市民表示過關流程有點混亂，因系統出現問題，入境手續臨時改為人工辦理。

大堂亦有市民迎接家人，有長者與妻子過去大半年分隔兩地，專程前來等候，「我等緊我愛人，佢話唔識返嚟。」亦有市民在澳門工作，與家人闊別7個月，故專程回港見面。

新冠肺炎｜房署園藝參事染疫 上周五於何文田房委會總部上班

【15:10】房屋署今日（23日）公布，一名園藝參事確診新型肺炎，其辦公室地點位於何文田香港房屋委員會總部第一座6樓，該樓層並非公眾樓層，並不對外開放。而該職員最近一次上班日期為11月20日。

檢測中心截龍直接派樣本瓶 曾到美孚君好市民：當晚活動爆晒棚

【14:35】政府要求於11月1日至21日曾到過14間指明跳舞場所的人士，須於24日（周二）或之前接受新冠病毒核酸檢測。

位於梁顯利油麻地社區中心的檢測中心今日（23日）人頭湧湧，逾百名與跳舞群組有關的市民排隊檢測，中心約上午10時因應人多聚集，直接向排隊人士派發深喉唾液樣本瓶，但不少市民堅持繼續排隊要求即場檢測。

有市民指曾到過爆疫的新光宴會廳，當時見到有人無戴口罩跳舞；亦有到過美孚君好宴會廳的市民指，當晚活動「爆晒棚」，擔心中招特意前來檢測。

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新冠肺炎｜無綫會計文員染疫 將軍澳電視城工作 30名員工須檢測

【13:45】電視廣播有限公司（無綫電視、TVB）今日（23日）公布，一名在將軍澳電視廣播城工作的會計文員確診新型肺炎。無綫又指，該文員最後上班日期為上周五（20號），有約30名與她有接觸的員工前往接受檢測，至今約10人收到檢測結果，均屬陰性。

新冠肺炎｜嘉諾撒聖心學校學生家長初步確診 小四至小六停課2日

【13:08】半山區的嘉諾撒聖心學校今日（23日）通知家長，一名小六學生家長初步確診新型肺炎。該校職員表示，小四至小六學生今日起暫停面授課程兩日至周三（25日），其後會否需要再停課則要待衞生署通知。

新冠肺炎｜市民不滿與跳舞群組共檢測 轟政府「經一事無長一智」

【12:40】本港新冠肺炎疫情急劇惡化，位於梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心今早繼續大排長龍，中心今日將普通市民與跳舞群組分流。有市民指群組屬高危一族，不滿要在同一檢測中心排隊，認為應分開不同中心處理，又批評政府在爆發慶回歸群組後「太老定」，未有監管跳舞場地，斥政府「經一事無長一智」。



檢測中心一度逾百人輪候，中心曾向跳舞群組排隊人士直接派發深喉唾液樣本瓶，但不少市民堅持繼續排隊要求即場檢測。

跳舞群組曾到訪的餐廳及處所：

回港易實施 深圳灣入境港人：為領退休金辦手續 對港疫情有擔心

【12:58】豁免居內地港人返港檢疫的「回港易」計劃今日（周一）起實施，早前有逾萬人經網上申請預約，其中經由深圳灣口岸入境名額每天有3,000個。有不少市民時隔近一年才重踏香港，過關時獲政府贈派銅芯抗疫口罩，有港人透露今早7時已在深圳那邊排隊等入境，人龍數百人。有跨境應屆文憑試學生上網課至今，趁免檢疫回港讀書，料會一直留港備考至完成公開試。有80歲退休公務員特意回港辦理銀行服務，為續領退休金要證明自己「尚在人間」，他留意到近日香港疫情反彈，會看情況不排除寧檢疫14天返內地「避疫」。

新冠肺炎｜舞蹈運動員：跳舞年齡差距大 非不正經是「以舞養舞」

【12:17】新冠肺炎疫情反彈，跳舞群組持續擴大，累計已增至80人。香港體育舞蹈總會運動員委員會召集人吳森雋今日在商台節目《在晴朗的一天出發》指，經此一疫，舞蹈業界名聲大傷，形容部分人不守防疫措施，令整個業界面臨「無妄之災」，又指年齡差距、一對一的原因並非不正經，年齡大是剛到可負擔的年齡學跳舞，跳舞老師亦是在「以舞養舞」比賽的年齡。



另外，政府早前刊憲，全港派對房間亦要關閉，措施執行五日至周四（26日），有業界人士呼冤，派對埸地「完全唔相關」，直斥做法不公。

【12:10】消息指今日新增大概73宗確診個案，料創近3個月的單日新高。對上一次超過單日70宗個案是8月16日，當天新增74宗個案。

新冠肺炎｜何栢良料跳舞群組將過百人 許樹昌促防疫措施收到最緊

【11:59】本港新型肺炎疫情反彈，當中「跳舞群組」確診者已達80人。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日指，目前疫情形勢令人擔心，認為跳舞群組一、兩日後「過100（確診者）都唔出奇」。他建議政府向強制檢測令人士同時發居家令，否則該批人士仍可上班上學，「疫情只會沒完沒了」。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌就指，確診數字短短數日已達高雙位數，認為防疫措施應立即收緊至早前「最緊級別」，包括學校停課、在家工作、暫停室內大型活動、食肆收緊至二人一檯及提早結束營業時間等，「唔加辣相信疫情有好長時間爆發」。

新冠肺炎｜陳肇始：收緊社交距離重要 需評估較高風險活動而規管

【11:15】本港新型肺炎疫情反彈，食物及衛生局長陳肇始昨日指政府會為本地感染確診的市民提供一筆過5,000元的津貼，引發社會熱議。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日就強調，專家組的原意是向日薪及散工人士發放津貼，包括的士司機。他認為如環境好並有固定月薪的確診者沒有津貼需要，如獲發放則屬「資源錯配」。



陳肇始今日則表示，勞工及福利局正就津貼敲定細節，聽到很多市民對計劃有聲音，相信勞福局會作考慮。

新冠肺炎｜許樹昌指確診津貼5千元 原為日薪、散工獲確者提

【11:15】食物及衞生局長陳肇始昨日（22日）指政府會為本地感染確診的市民提供一筆過5,000元的津貼，引發社會熱議。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日就強調，專家組的原意是向日薪及散工人士發放津貼，包括的士司機。他認為如環境好並有固定月薪的確診者沒有津貼需要，如獲發放則屬「資源錯配」。

陳肇始今日則表示，勞工及福利局正就津貼敲定細節，聽到很多市民對計劃有聲音，相信勞福局會作考慮。

新冠肺炎｜陳肇始：收緊社交距離重要 需評估較高風險活動而規管

【09:22】本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈。食物及衞生局局長陳肇始今日表示，本港疫情嚴峻，而不戴口罩活動屬高危，政府會採取多個策略，包括加大檢測量。她指由今日（23日）開始，四間社區檢測中心有需要下可延長開放時間；而荃灣、西貢及大埔三區亦會加設流動採樣亭或樣本派發點。



被問到政府會否再收緊社交距離措施及關閉更多場所，陳肇始指收緊社交距離亦重要，政府內部會去了解哪一種高風險活動而有所規管，並正檢視有關條例。

【01:30】本港昨天（22日）單日新增68宗新冠肺炎個案，是近三個月以來新高，亦標誌第四波疫情正在爆發。衞生防護中心昨晚公布的資料顯示，跳舞群組除了曾到舞蹈埸所外，患者蹤跡大多在港島區出沒，包括曾到跑馬地馬會會所、灣仔街市、香港仔市政大廈等。

而昨天亦新增7間食肆「上榜」，當中包括北京樓、牛気、名家韓國餐廳、AFURI Ramen + Dumpling(亞夫利拉麵)。另外，一名感染源頭不明的65歲女子曾到訪位於半山的婦女遊樂會。

確診食肆｜患者曾到半山婦女遊樂會 北京樓、亞夫利拉麵亦上榜

無源頭患者曾到訪的餐廳及處所：

【00:10】網上片段可見，美孚君好宴會廳曾於11月中，有人包場舉辦生日會，可見到多人在場內載歌載舞，惟跳舞時未有戴口罩，而酒樓已於熒光幕上寫上「非進食時，請戴口罩」字句。口罩」字句。

確診女患者曾訪美孚君好宴會廳 片段見數十人日前曾除罩熱舞

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▼14間舞室與跳舞群組有關▼

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▼11月16起收緊防疫措施▼

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【00:05】衞生署衞生防護中心公布確診者住宅名單，除分布港、九及新界外，多個豪宅單位榜上有名，包括半山區花園台、敦皓，以及跑馬地紀雲峰等。

▼22/12確診者住宅名單▼

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確診大廈｜新增患者住處遍佈全港 跑馬地紀雲峰、半山敦皓上榜

昨日總覽：

確診女患者曾訪美孚君好宴會廳 片段見數十人日前曾除罩熱舞

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