新冠肺炎｜數據看清第4波疫情有幾誇！12大徵狀頭痛、乾咳要留神

【香港新冠肺炎第4波／跳舞群組／確診大廈】本港新冠肺炎疫情近日惡化，消息指今日（11月23日）再新增約73宗確診個案，預料是近3個月單日新高。《香港01》整合新見肺炎疫情數據，另外，如果出現以下12個病徵，就要小心了。

隨着跳舞群組出現，本港新冠肺炎疫情迎來第4波爆發，截至昨日（11月22日）累計確診人數已達5629宗，而據悉今日再增加約73宗確診個案，情況令人關注。

14間舞室與跳舞群組有關▼▼▼

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新冠肺炎｜無綫會計文員染疫 將軍澳電視城工作 30名員工須檢測

新冠肺炎12大病徵

新冠肺炎主要經飛沫及接觸傳播，潛伏期1到14天。根據世界衛生組織資料，約20%患者病情嚴重，年齡較大或有慢性疾病患者，例如高血壓、心肺疾病、糖尿病或癌症等，更有較大機會出現嚴重情況，不容忽視。如果你出現以下病徵，就要留神了。

新冠肺炎12大病徵▼▼▼

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如果想檢測自己有否中招，可留意以下政府設立的社區檢測中心資料。

4間社區檢測中心位置、收費及開放時間▼▼▼

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病毒可在口罩存活7天 勿重用口罩

港大公共衛生學院團隊研究發現，新型冠狀病毒可於日常環境中長時間存活，包括紙張、廁紙、鈔票、木材、衣物、玻璃、不鏽鋼、塑膠，以及外科口罩等，其中在外科口罩外層更可存活7日，建議市民不要重用口罩。

新冠病毒在各物品存活時間如下：

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巴西雞翼驗出新冠肺炎病毒！教你正確清洗處理肉類、蔬果12大須知

雖然目前未有證據或實例顯示新冠肺炎病毒會透過食品傳播，但大家購買、處理及進食時都要做好防範，《香港01》綜合世界衛生組織及香港衛生防護中心，歸納出12項飲食安全注意事項，大家記得做好，以防避免出問題。

處理肉類、水產、蔬果12項須知▼▼▼