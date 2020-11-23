消息：貿發局擬取消書展　關注組籲周三前決定

受疫情影響，原定今年7月舉行的書展，延期至12月16日至22日舉行。不過，第四波疫情爆發，今日（23日）再新增73宗確診個案，情況令人擔憂。有消息指，貿發局計劃剎停今年書展。 由中小型參展書商發起的「2020書展關注組」今日則去信貿發局，促請在本周三（25日）前落實決定取消本屆書展。

新冠肺炎疫情持續近一年，多個大型展覽一再延期。（資料圖片/張浩維攝）

據了解，貿發局短時間內會正式公布書展取消的決定，至於其他細節仍有待敲定。消息人士指，今年多個大型活動因疫情而取消，加上室內活動屬「高危」，無論是大書商或是中小型書商多不希望繼續舉辦，貿發局不得不面對現實，考慮停辦書展。

而書展2020關注組的信中指出，由於書籍印製、訂貨、以及籌備書展事務等多項安排，早日作最後決定會否停辦書展至為關鍵，建議貿發局應在周三前決定是否取消本屆書展，以免重蹈7月在最後一刻宣布延期的覆轍。

關注組亦希望局方承諾，全數保留港府撥款4,000萬元資助擺展的費用，並承諾不收取及退回一切額外設施費用和電費，並確保所有最終自願退展人士，保留原有參展商資格，下屆優先選擇攤位及不會被罰款。

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貿發局上周一（16日）曾表示，下月書展籌備工作仍繼續有序進行，會於新展期前一個月，根據當時實際情況及風險評估，審視書展會否如期舉行，再於展會開幕前一星期（即12月9日），作參展商進場前最後評估及決定，以盡量避免展商因進場而可能引致額外的開支。攤位數目方面，原有八成展商、約600個展商已報名參加。