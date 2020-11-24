周梓樂死因｜巡查見男子大叫：有人跌咗落樓　消防查看見傷者伏地

科大生周梓樂死因研訊今（24日）踏入第7日，消防隊目黎偉傑供稱，凌晨收到火警警報，消防車駛往肇事停車場途中遇到路障，一度需下車搬開。他在停車場巡查期間，有一男子跑來，叫道：「有人跌咗落樓呀！」並指向二樓低層。他跟隨對方，在二樓低層見到一名黑衫人士「伏喺地下」，戴著深色口罩。黎形容謂：「佢個口罩其實有起伏嘅，有呼吸嘅。」傷者的面、口、鼻以及身旁地下有少少血漬，手腳曾有擺動，但沒有說話。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨，在警民衝突期間被發現倒臥尚德停車場A場2樓平台，延至同月8日不治。

接報有自動火警鐘響鬧而到場

消防隊目黎偉傑供稱，去年11月4日在寶林消防局當值期間，於凌晨零時43分收到控制台通知，指一號火警的自動火警鐘響鬧，地點為肇事停車場。他即時與4名隊員上細搶救車，駛出消防局後轉右，經寶康路前往停車場。

消防隊目黎偉傑稱當日接報事發停車場有自動火警鐘嗚響，故帶了4名隊員到場。(林樂兒攝)

途中曾遇路障阻礙

不過，他在寶康路駛入唐明街時，路面有磚頭、雪糕筒、膠欄等路障，其隊員需下車搬開。消防車駛到稍前的十字路口時，他見到唐俊街一邊有防暴警，而尚德邨邨口則有示威者聚集，遂通報總台，並叫駕車的隊員調頭駕駛，於零時53分抵達寶康路近廣明苑籃球場，而另一附升降台的消防車亦幾乎同時到達。

黎指，下車後先去停車場該處的尚智樓及尚禮樓的消防控制室，由於找不到火警位置，他便與同事分批往停車場的不同樓層巡視。

有男子稱有人跌咗落樓

黎與一名同僚在二樓步出乘升降機後，往右邊查看，期間「聞到有催淚煙嘅味」。他之後折返另一邊巡行，經過原本的升降機，循行車路斜上二樓高層。此時，有一名身高約1.75米、穿深色上衣、戴深色口罩的男子，從三樓的斜路跑來，叫道：「有人跌咗落樓呀！」黎隨即詢問：「喺邊度墮樓？發生咩事？位置喺邊度？」對方則指向二樓低層。

證人供述事件發生的經過。(詳見下圖)

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近距離向傷者呼喊無反應

黎跟隨對方，來到某一泊車位的後方，該處有一矮牆，外面是行人路。黎憶述：「見到一名黑衫人士伏喺地下、趴喺地下。」他走近呼喊，但傷者無回應。黎續道，傷者戴著深色口罩，並稱：「見到佢個口罩其實有起伏嘅，有呼吸嘅。」當時傷者旁邊沒有其他人，傷者身旁地下有少少血漬，「佢（傷者）塊面都有血漬」。黎即時以對講機通報，要求救護車支援。

著市民找義務急救員幫忙

黎通報後見到有市民行近，遂著對方找義務急救員到場。他解釋，當時為調查火警而上樓，除了醫護手套外，無㩦帶其他急救物資，他想盡快獲得物資。

黎用電筒照傷者頭部並觸摸，未有發現頭部創傷，「但面部、口、鼻有血漬」，頸椎無異樣。割開傷者身上的索帶袋，檢查背部無異物後，將傷者翻身，以讓他平躺，幫助呼吸。他指翻身後，傷者手腳有擺動，但沒有說話。黎再次嘗試在其耳邊叫喚亦無果。

研訊再續。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)