張祺忠涉殺妻｜辯方堅稱張失控犯案　控方卻指聰明人也會做愚蠢事

香港大學機械工程學系副教授張祺忠涉殺妻案，控辯雙方律師今（24日)在高等法院進行結案陳辭。控方指，不爭議張祺忠是否在案發時患有抑鬱，但也指出專家並未有指他案發時失控，質疑其病況會減輕其罪責致誤殺罪。控方又指，殺人是愚蠢的事，但聰明的人有時也會做出愚事，辯方卻稱張失控才犯案。法官明天將會指引陪審團。

被告張祺忠，56歲。控罪指他於約2018年8月17日，在香港謀殺妻子陳慧文(53歲)。張否認謀殺罪，但承認誤殺罪，不獲控方接納。

未有專家指張案發時失控

控方陳辭時指，不爭議張案發時是否患有抑鬱，但質疑其病況會否減輕其罪責。控方又指，未有專家指出，張案發時失控。

控方續指，張不是被激怒而殺人。案發時為大學副教授的張，和妻子持有的多個物業，並均以張的薪金證明去申請按揭。控方指，張妻的說話，如「靠你揸兜都得」，沒有傷害其自尊。對於張褀忠自辯時講及案發的經過，控方質疑其說法是否真實，反問陳會問如張自辯指，為了一些尋常的爭執而把張「踢落床」。

案發經過。(詳見下圖)

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聰明人也會做愚蠢的事

控方續指，死者陳慧文是頑固的人，若他人逆她的意，會遭她指罵。惟控方亦指，她不是一個壞人（bad person)，她亦會關心張。控方指，要殺死一對子女的母親並非易事，殺人亦是愚蠢的事，但聰明的人有時也會做出愚事。

辯方強調張失控才犯案

辯方陳辭則強調，陳應值得尊重，亦不應被殺害。對於控方指，張因金錢糾紛而殺人，辯方反指被告因失控才犯案，與案中由張開出的支票無關。對於控方指張作供迴避，辯方反指該指控對被告不公平。

法官明天將會指引陪審團。

案件編號：HCCC292/2019