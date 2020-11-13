廉署起訴2名旅遊保險索償人　涉訛稱旅程中損毀手機　騙取維修費

廉政公署今日（13日）落案起訴兩名旅遊保險索償人，控告他們涉嫌串謀欺詐及企圖欺詐財物損壞賠償，其中一人又涉嫌披露廉政公署調查細節，被控違反《防止賄賂條例》。 兩名被告分別為高級櫃位營業代表及助理經理，案情指二人案發時與各自的女朋友一起結伴同遊越南，所有人在出發前都購買旅遊保險。回港後兩名被告訛稱把於越南旅程中損毀的手機，交給一間手機維修店維修，從而誘使保險公司處理維修費用索償。

廉署指，安盛保險有限公司在廉署調查案件期間提供全面協助。（資料圖片／梁煥敏攝）

一被告披露調查細節 加控一罪

廉政公署指，兩名被告分別為29歲的蔡子榮及27歲的蔡頌恒，二人已獲廉署准予保釋，將於下星期二（17日）在東區裁判法院答辯。廉署表示，蔡子榮為高級櫃位營業代表，被控三項罪名，即兩項串謀欺詐，違反普通法，及一項披露調查細節，違反《防止賄賂條例》第30(1)(b)條。

而蔡頌恒則為助理經理，被控兩項企圖欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條及《刑事罪行條例》第159G條。廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。

廉政公署今日（13日）落案起訴兩名旅遊保險索償人，控告他們涉嫌串謀欺詐及企圖欺詐財物損壞賠償。（資料圖片）

涉欺詐安盛保險 索償5500元

其中兩項控罪指蔡子榮涉嫌於或約於2018年2月27日，與其女朋友一同串謀欺詐安盛保險有限公司，訛稱他已把於上述越南旅程中損毀了的手機，交給一間手機維修店維修，而其女朋友亦把她已損毀的手機交到該店維修，從而誘使安盛處理兩筆維修費用索償。據悉兩筆索償涉及共約5,500元賠款。

另一項控罪指蔡子榮涉嫌於2019年12月16日，明知或懷疑有被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》所訂罪行的調查正在進行，無合法權限或合理辯解而向其女朋友披露該項調查的細節。

另外兩項控罪指蔡頌恒涉嫌於或約於2018年3月8日向安盛訛稱，他已把於上述越南旅程中損毀了的手機交給上述店舖維修，而其女朋友亦把她已損毀的相機及手機交到該店維修。蔡頌恒涉嫌意圖詐騙而企圖誘使安盛處理該兩項維修費用索償，而導致他或其女朋友獲得利益，或安盛蒙受不利。廉署指，安盛在調查案件期間提供全面協助。