廉署控建築工中介人力資源主任　涉呃出糧予工人　私吞310萬元

廉政公署昨日（10日）起訴一名僱傭中介公司前人力資源主任，指她涉嫌以虛假的建築工人支薪文件，詐騙及盜竊逾310萬元，共涉14項罪名。被告將於明日（12日）在西九龍裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉政公署昨日（10日）起訴一名僱傭中介公司前人力資源主任，指她涉嫌以虛假的建築工人支薪文件，詐騙及盜竊逾310萬元。（資料圖片）

被告陳家寶（31歲），為僱傭中介公司Lingma Construction & Engineering Company Limited 前人力資源主任，被控14項罪名，即1項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條；及13項盜竊，違反《盜竊罪條例》第9條。

Lingma為建築公司提供臨時勞工及支薪服務。Lingma於2017年5月至2018年10月期間，就四項基建工程，向三間總承建商提供建築工人。工人的工資以日薪計算及每月支付，由被告負責處理上述四項工程的工人支薪事宜及安排工資付款。

其中一項控罪指，被告涉嫌於2017年8月1日至2018年8月6日期間，向Lingma虛假地表示，自動轉帳交易報告所述的40名工人曾於指派工作地點值勤，並有權獲得所述工資金額，而報告所述的銀行帳戶號碼屬於該等工人，以及相關交易檔案真確反映該等工人有權獲得的工資總額。被告涉嫌意圖詐騙而誘使Lingma向她支付共逾250萬元，導致自己獲得利益或Lingma蒙受不利。

其餘控罪指被告涉嫌於2017年8月7日至2018年8月6日期間，先後13次從Lingma偷竊共約60萬元，每次涉及款項由約7,800元至約20萬元不等。Lingma在廉署調查案件期間提供全面協助。