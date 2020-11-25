周梓樂死因｜消防隊目指傷者口鼻頭有血　下身未見有骨折或瘀傷

科大生周梓樂死因研訊今（25日）踏入第8日，另一名消防隊目鄧智恒作供，他當日在肇事停車場三樓發現消防喉被拉出十多米，旁邊的火警鐘扲手掣亦被打破，惟現場沒有起火或燃燒痕跡。他其後在二樓低層見到傷者，對方有呼吸脈搏，但神志不清；手腳有些抽搐，但屬無意識的郁動。他形容傷者的鼻、口、頭也有血，檢查下身不覺有骨折或瘀傷。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨，在警民衝突期間被發現倒臥尚德停車場A場2樓平台，延至同月8日不治。

消防隊目鄧智恒供稱，他當晚收到火警警報而前往肇事停車場的，同事在地下的消防控制室集合後，分批往停車場不同樓層巡查。

三樓火警鐘扲手掣被打破

他與一名同事乘中央位置的升降機到三樓後，分頭視察。他往右邊行數步，便看到近車路盡頭的消防喉被拉出十多米，而旁邊的火警鐘扲手掣亦被打破。惟現場沒有起火或燃燒痕跡，鄧認為打破火警鐘及拉喉的人不是為了救火。他補充，期間見到一名路過的普通市民，當時嗅到不太濃烈的刺鼻味道，感到有點眼乾，估計是催淚煙的氣味。

消防隊目鄧智傑(前)稱他在停車場巡查時，發現三樓的火警鐘扲手製被打破。(林樂兒攝)

至二樓見另一隊目在搶救傷者

鄧沿車路前往二樓高層，見同事在另一端出現，便示意一同往二樓低層視察。此時，他從對講機聽到消防隊目黎偉傑指發現一名傷者。鄧隨後在二樓低層的外圍行人路，看到黎等人搶救搶躺地的傷者，旁邊有市民在場。

不覺傷者腰下有明顯傷勢

鄧指，傷者有呼吸脈搏，但神志不清，叫喚無反應；手腳有些抽搐，但屬無意識的郁動。他形容現場「好多血」，傷者的鼻、口、頭，包括頭髮部份也有血。鄧用敷料清理血漬後，檢查腰部以下的身驅，不覺傷者有明顯傷勢，例如骨折及疼傷，而下身也無出血。

防暴警望一望就走

他續道，防暴警曾在他照顧傷者期間，於行車路出現。他專注傷者身上，無理會警方，黎則指「救緊人」，而防暴警「望一望就走咗」。另外，在場穿著印上「press」反光衣的人告知傷者是科大學生，稱要通知校方。

有陪審團問鄧，按其經驗，會否有人用消防喉淋熄催淚彈。裁判官聞言指提醒這只屬揣測，發問要有證據基礎。鄧又指，不肯定被拉出的消防喉附近有無水漬，亦不記得水喉被拉出的方向。

研訊再續。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

證人供述事件發生的經過。(詳見下圖)