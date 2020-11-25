施政報告2020｜港大深圳醫院將試用本港註冊藥物　便利居內地港人

特首林鄭月娥今日（25日）發表施政報告，提到港府將試行允許於香港大學深圳醫院使用香港註冊藥物，以及本港公立醫院使用的醫療儀器。計劃正式落實後，港府將允許在大灣區9個城市的指定醫療機構使用有關藥物，並適時延伸至更多醫療機構、藥物及儀器。政府消息人士承認，有關政策是為了便利居內地港人，並支持更多港人北上生活。

港府在廣東省審批後，將盡快試行於香港大學深圳醫院使用香港註冊藥物，以及本港公立醫院使用的醫療儀器。（資料圖片）

將擴至大灣區9個城市使用

港府在廣東省審批後，將盡快試行於香港大學深圳醫院使用香港註冊藥物，以及本港公立醫院使用的醫療儀器。政府消息人士表示，愈來愈多港人移居內地生活，港府希望在醫療上便利他們，又承認有關政策是支持更多港人北上居住，而此計劃亦能為本港藥廠帶來商機。

港大深圳醫院為計劃試點，正式落實後，港府將允許在大灣區9個城市的指定醫療機構使用有關藥物，並適時延伸至更多醫療機構、藥物及儀器。政府消息人士透露，有關安排由兩地政府商討而定，坦言港府非唯一決定者，「人哋要使用，有份決定都好合理。」現階段未有指定醫療機構的名單，亦未知日後內地居民能否使用同樣藥物，消息人士相信此政策毋須港府使用公帑。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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或延長內地就醫資助計劃

受反覆疫情影響，中港兩地通關未見起色，居內地港人無法回港到公院覆診。合資格的慢性病患者可在兩地檢疫安排屆滿，或明年7月之前，於港大深圳醫院接受普通科或專科門診診症服務。政府消息人士強調，有關計劃為一次性，每名合資格人士可獲最高2,000元資助，倘安排屆滿後仍未適合通關，不排除延長計劃。