周梓樂死因｜消防隊長稱途中遇示威者及防暴警　需改路前往停車場

科大生周梓樂死因研訊今（25日）踏入第8日。消防隊長詹德鵬供稱，消防車駛往肇事停車場途中，有數輛巴士塞在唐明街，其後巴士司機讓路，擾攘約3分鐘後，消防車得以慢駛通過。他亦因示威者而沒有駛入尚德邨方向，改為直駛在肇事停車場外的唐明街位置下車。詹作供時形容，由於尚德邨邨口有示威者，唐俊街有防暴警察：「畀我感覺到有啲敏感。」

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨，在警民衝突期間被發現倒臥尚德停車場A場2樓平台，延至同月8日不治。

遇示威者決改路行駛

庭上透露，事發當晚寶林消防局除了派出一輛細搶救車外，亦派了一輛附有升降台的消防車前往肇事停車場。乘後者到場的消防隊長詹德鵬稱，他從寶順路轉入唐明街後，有數輛巴士塞在尚明樓對出位置，其後巴士司機讓路，擾攘約3分鐘後，消防車得以慢駛通過。詹謂，至唐明街及唐俊街交界，應該左轉駛向尚德商場，但他見到該處有示威者，決定不轉路，向前直駛。

消防隊長詹德鵬稱當晚見尚德邨邨口有示威者，唐俊街有防暴警察，感覺到有些敏感。(林樂兒攝)

遇上防暴與示威者

詹稱，凌晨零時55分在停車場對出的唐明街下車。他作供時表示，由於尚德邨邨口有示威者，唐俊街有防暴警察：「畀我感覺到有啲敏感」，故在事後有特意翻查時間。他在該十字路口見到催淚煙，便通知總台需要多些時間。他指除了催淚煙外，無其他人或其他事情妨礙消防車前行。

到消防控制中心不見有火種

詹續道，零時59分左右走到尚智樓的消防控制中心，當時不見有煙或火種。他與4名同事入控制室查看，見到顯示屏亮燈，得知停車場火警扲手掣被打破，不過該顯示屏不會說明哪一位置的扲手掣被打破。

收到隊目通知有傷者需救護車

詹為當日行動的主管，他指派隊員分3隊往停車場不同樓層巡查，他本人則留在控制室。約5至10分鐘後，負責視察地下及一樓的隊員返回，報告沒有發現火警扲手掣被打破。之後，負責二樓的消防隊目黎偉傑以對講機表示，二樓有男傷者，需要救護車，詹於1時9分致電通知總台。

詹續說，他隨後抵二樓了解事件，上斜路時見到隊員岑嶺峯正在下來。其後，他們在二樓遇到一名男市民，對方指有人受傷，欲帶領他們到傷者位置。

研訊再續。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

證人供述事件發生的經過。(詳見下圖)