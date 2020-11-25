周梓樂死因｜曾在停車場出現男子將被召作供　為案件另一新證人

科大生周梓樂死因研訊今（25日）踏入第8日。消防隊長詹德鵬下午繼續作供，指救護車未有依其指示停泊在唐明街，他因而一度誤會前來協助的救護員是處理其他事件。另外，有錄影顯示一名白色鴨舌帽的男子曾在停車場天橋及停車場二樓出現。審裁官高偉雄透露，該戴帽少年已錄取口供，法庭需要翻看錄影確認其身份，或將傳召他出庭作供。

周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨，在警民衝突期間被發現倒臥尚德停車場A場2樓平台，延至同月8日不治。

閉路電視曾拍到該白帽男

根據閉路電視錄影，當晚有一白帽男子在場。街坊蒙偉傑早前應梓樂父親呼籲，上庭作供。他提及駐足停車場連接富康花園的天橋時，有一男子邊跑邊大叫：「救命要first aid，有大鑊嘢！」錄影顯示白帽男子曾與蒙同時身處天橋，蒙偉傑最初稱對白帽男無印象，其後再被問及呼叫的男子是否就是白帽男時，就稱「有可能」。而停車場內的鏡頭亦拍到白帽男曾在二樓出現。如法庭傳召該青年作供，他將會成為本案第二位新增證人。

消防隊長詹德鵬下午繼續作供。(林樂兒攝)

消防隊長繼續作供

當晚擔任行動主管的消防隊長詹德鵬下午繼續作供，指隊員表示人受傷後便前往了解。他在二樓遇到一名男市民，對方帶他去七人車後方，稱傷者在石壆後。詹形容三名隊員正處理傷者，躺地的傷者臉朝天，頭及臉有血，「手腳震動緊」。他即時聯絡總台召喚救護車。

詹稱，約5分鐘後，救護車來電詢問傷者位置，詹回答後並派員下樓接救護員。市民拍攝的片段顯示，有人問可否叫救護員先處理傷者。詹庭上解釋，當時3名救護員在樓下出現，但其救護車並非按其指示停泊唐明街巴士站，而是在另一邊的廣明苑，他因而以為該3名救護員不是負責此案，便回覆稱救護員要處理另一宗事件。

詹續道，與救護車通話後，得悉前來協助的救護員由廣明苑行來；並且向樓下的急救員大叫，確認對方是來協助傷者。他指，前來處理此案的救護車車牌為A344，他事後才知該車停泊廣明苑廣盈閣，不清楚為何沒有按指示停在唐明街。

證人供述事件發生的經過。(詳見下圖)

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研訊主任播出數段錄音：零時50分，有消防員向總台表示尚德邨對出交通阻塞；5分鐘後再指已抵達尚禮樓，但現場有催淚彈，需花多些時間前進。

另外，詹於1時9分報告有人從高處墮下出血，總台職員則問是否與聚眾活動有關。詹回覆：「暫時未知，我要行過去locate傷者先。」總台職員再問火警鐘鳴鬧與催淚彈有無關，詹回應是因為火警扲手掣的玻璃被打破。4分鐘後，詹指傷者身處停車場二樓平台，清醒「但冇乜知覺」，總台則提到救護車車牌為A344。

錄音又顯示，1時34分，詹稱傷者現由A344救護車送院，而車牌A237的救護車亦聯絡了他，詢問該車是否處理同一事件。總台職員就指A237是「第二轉」，要從廣明苑方向進入。1時42分的錄音指，總台職員稱A237駛走了，無法核實傷者，詹就說與A237溝通後，相信對方亦是來處理停車場傷者。

總台於1時51分通知伊利沙白醫院留位，指傷者從高處墮下，GCS昏迷指數為最低。

詹作供時述及防暴警察曾在他照顧傷者期間出現，不過他無留意對方有無說話，或曾否跨過石壆。代表警方的大律師熊健民問他，是否因覺得無需要而沒有向防暴警察求助。詹同意消防自行處理得到，不需警方協助，亦認同消防車駛往現場時受阻，但沒有叫警方開路，亦是出於同一原因。他指救援期間無受騷擾，沒有發現停車場內有不尋常的人，或者有人追逐或打鬥。

研訊明續。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)