施政報告｜活化珍寶海鮮舫　街坊憂改頭換面︰海洋公園會搞呢搞路

特首林鄭月娥昨日（25日）公布發表新一份《施政報告》，當中提及建議推行「躍動港島南」計劃，將南區打造成為一個充滿活力、魄力、勁力，適合工作、居住、創意及消閒玩樂的地區，措施包括活化無償贈予政府的珍寶海鮮舫，由海洋公園和非政府機構協作使用，以非牟利方式令海鮮舫在香港仔避風塘重生，成為令海洋公園「重生」計劃之一。 有商舖店主期望計劃落實後，能促進經濟及帶旺當地的人流，但悲觀地認為，政府可推行的措施有限，指珍寶海鮮舫在疫情下亦無力支撐而結業。亦有市民認為相比旅遊業，應先處理區內交通配套的問題。此外，更有市民憂慮海鮮舫會被改頭換面，「送畀海洋公園？唔好啦，海洋公園會搞呢搞路囉。」

特首林鄭月娥昨日（25日）公布最新年度的《施政報告》，當中提及建議推行「躍動港島南」計劃，措施包括活化珍寶海鮮舫。（歐陽德浩攝）

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冀計劃帶旺人流 士多店主︰人流多啲就係生意

對於政府計劃發展南區旅遊業，居民和商舖抱持的意見不一。於鴨脷洲海濱公園旁經營士多的杜先生，期望計劃實施後，能促進經濟及帶旺當地的人流，「贊成，人流多啲就係生意嚟啦。」

但他悲觀地認為，政府可推行的措施有限，指珍寶海鮮舫在疫情下亦無力支撐而結業。

佢都冇咩嘢搞出嚟，就算你本身一早就有海鮮舫，現成啦，佢哋都支持唔到，咁你點去搞呢？ 士多店主杜先生

問及會否擔心計劃實施後，租金或會增加。杜先生無奈表示，現時的經濟環境惡劣，只能順其自然，「冇得好驚。」他解釋，鴨脷洲大街的遊客量稀少，疫情下長者及小童不願外出，政府亦表明「關水喉」，「自求多福啦，行行都係咁，唔樂觀啦。（覺得能支撐多久？）我本身都就（執）。」

於鴨脷洲海濱公園旁經營士多的杜先生，期望計劃實施後，能促進經濟及帶旺當地的人流。（歐陽德浩攝）

街坊籲政府應先解決區內交通問題

但有區內居民得悉計劃後強烈反對，出生至今居於南區的陳先生認為，南區一向以來以「清幽」見稱，若大批遊客湧進區內帶動租金上升，街坊店舖將難以支撐。「以前啲攤檔，以鴨脷洲大街好多特色攤檔為例啦，已經執晒笠，因為南港島線令到租金加咗。」他指，若政府一意孤行發展南區旅遊業，亦應先解決交通配套的問題。他稱，即使現在南港島線東段已通車，香港仔隧道擠塞的情況仍然不變。「普通返工放工，有半個鐘到九個字喺隧道塞，我係講緊車程。」

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街坊李小姐表示，珍寶海鮮舫屬於大時大節慶祝的餐廳，擔心活化後將成為旅客的景點，市民難以負擔昂貴的價錢。（歐陽德浩攝）

街坊李小姐則表示對計劃沒有所謂，因南區的商場較少，平時購物及吃飯需前往銅鑼灣，，「如果呢度開返多啲嘢就唔使出銅鑼灣。」但她指，香港仔避風塘兩岸屬住宅區，薄扶林及華富邨居民亦會前來消費，建議政府可發展較空曠的黃竹坑，認為較適客遊客停留。

問到珍寶海鮮舫將由海洋公園和非政府機構協作重生，她憂慮海鮮舫會被改頭換面。

送畀海洋公園？唔好啦，而家個樣Keep住會好啲，海洋公園會搞呢搞路囉。 街坊李小姐

她亦指，海鮮舫屬於大時大節慶祝的餐廳，擔心活化後將成為旅客的景點，市民難以負擔昂貴的價錢。

香港仔魚市場職員︰香港版築地不可行

其實早於2011年，政府已擬將香港仔魚市場毗鄰用地，仿效日本東京築地市場，將批發市場發展為即打撈上岸即烹煮的海鮮市場，最後經旅遊事務署研究後擱置計劃。李小姐則認為，即使當年成功發展成「香港築地」，亦不會抱太大期望，因該市場的價格較昂貴，環境衞生惡劣，水花飛濺，「唔係貪新鮮都唔會去嗰度。」

香港仔漁市場職員林先生指，漁市場外的停車場狹窄，貨車已塞滿整條道路，認為計劃並不可行。（歐陽德浩攝）

於香港仔魚市場工作逾20年的林先生指，不希望「躍動港島南」計劃會重啟發展魚市場。他解釋，漁市場外的停車場狹窄，貨車已塞滿整條道路，而內地亦有大量即上岸即烹煮的海鮮市場，故認為計劃並不可行。「邊度可能有人嚟食，成日塞車，呢類型市場大陸都大把啦。」

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