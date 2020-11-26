施政報告2020｜林鄭：有人想污名化大灣區　籲青年勿帶有色眼鏡

押後個多月的2020年施政報告昨日（26日）發表，特首林鄭月娥提出多項新措施，包括推出「大灣區青年就業計劃」，資助在本地及大灣區內地城市均有業務的企業聘請本地大學畢業生在大灣區內地城市工作。 林鄭月娥今日指，不少年青人或有誤會，不願到大灣區工作，她認為最大的誤會包括「特首講多啲大灣區即係掏空香港、邊緣化香港、就係聽中央話」。她直言現時有人想「污名化」大灣區，行為對香港不利。林鄭月娥又認為，大部分年青人都是非常優秀，亦支持香港穩定發展，並呼籲市民不要聚焦在去大灣區或「去大陸」，「希望大家唔好帶有色眼鏡睇呢個計劃」。

▼施政報告2020八大重點▼

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2020年施政報告中提出會推「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，資助約200間青年初創企業，並為此在「青年發展基金」預留1億元。並且推出「大灣區青年就業計劃」，資助在本地及大灣區內地城市均有業務的企業聘請本地大學畢業生在大灣區內地城市工作，名額2,000個，料須撥4億元。

她今日出席電台聯合節目時解釋，科技是其中一個有前景的行業，但本港以基礎科研為主，而很明顯現時大科技公司的職位都在大灣區，如在深圳、東莞等，「就算今日畀5萬個職位科學園開都開唔到，因為我哋未去到呢個境界」。她又指，現時已有不少大公司表示對計劃有興趣，強調「全部都係響噹噹」。而參與計劃的年青人會否需要回港發展，她指是自主決定。

被問到年輕人或不願到大灣區發展，她回應指會提供資訊去消除誤解，一直亦做很多青年交流、實習計劃，讓年輕人知道內地「發生咩事」。林鄭月娥又認為，很多青年人或因為有誤會不願赴大灣區，最大的誤會是「特首講多啲大灣區即係掏空香港、邊緣化香港、就係聽中央話」。她又直言，前任特首梁振英在其施報告提及「一帶一路」，外界就想「污名化」一帶一路，而現在又想污名化大灣區，行為對香港不利。

聽眾林先生認為很多年青人栽培十多年，是香港的未來應留在香港「發光發熱」，而不是送去其他地方作「開荒牛」。林鄭月娥回應指，她「好鍾意年輕人，希望畀佢哋有更加多發展機會」。然而現時經濟全球化，本港市場「得700幾萬人」，加上預料有一段時間環境艱難，「明明嗰度有好多就業機會，因你不想畀佢離開香港就係錯失良機」。她又澄清年輕人不是「開荒牛」，因有計劃參與的科技企業都是「響噹噹」。

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聽眾方先生就指，不少本港公司都表明不會聘請本地年輕人，政府如何確保內地會有好的工作環境。林鄭月娥指時常接觸商界，亦呼籲不要太受報道影響，「唔好一竹篙打一船人」，大部份年輕人仍非常優秀，亦支持香港穩定發展。然而經過「咁大場社會動盪有人驚咗可以理解」，但隨時間過去相信恐懼會消失。