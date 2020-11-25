施政報告｜林鄭全日金句　因乜事話人「冇嘢攞嚟講」？

撰文：羅堃怡
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行政長官林鄭月娥今日（25日）發表《施政報告》，下午在記者會回應提問，就住多個問題詳細解答。
林鄭在下午記者會及晚上傳媒論壇中金句連連，除了解釋《施政報告》主題「砥礪前行」，又爆出一句「冇嘢攞嚟講」，《香港01》就節錄了當中的金句。
▼施政報告2020八大重點▼
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有人認為經歷了23年回歸，現在有需要重新出發，因為原來很多事情都不清不楚，不知道「一國兩制」又不知道中央和特區關係，又不知道國家安全有多緊要，又不知道《憲法》和《基本法》的關係或者全國人大常委會監督《基本法》執行的權力，那我們就重新學習、重新理解、重新出發。
▼議事廳眾生相▼
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我本人揀得用「砥礪前行」， 這既是香港社會的寫照，也是本人的體會。我經歷過一段非常困難的時候，但我視那段困難是對我的磨練，大家都知道，「砥礪」的意思就是在磨刀石裏面磨，磨過的刀會更加利。
我只剩下一年多（任期）， 我可以很坦白很率直的跟大家說，這一年多，我的目標當然第一是防疫抗疫，第二是恢復經濟，第三是房屋土地，我沒有打算重新再處理民主發展、政制發展的議題。 經歷了磨煉和困難，我又看清楚，其實這些深層次問題，我也可以寫篇文章給大家看。第一在憲制上仍然抗拒「一國兩制」、 第二不知道為甚麼對國家觀念不強、 第三對於《憲法》和《基本法》認識不深、第四受各方各面比較複雜的政治環境影響、第五還有一些外部勢力。
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我都留意到某政黨的評價，我可以跟大家說，在施政報告裏面每一處提到中央，背後都是關心港人，我向中央爭取支持，我幫忙融入大灣區和國家發展，出發點都是因為香港人。 說文字表述上寫中央就等於不放香港人在眼內， 或者摒棄香港人，是顛倒是非黑白， 可以說是「冇嘢攞嚟講」。
▼林鄭月娥周二展示新施政報封面▼
當然無（賣港）喇，如果有做到仲點敢坐喺度，當香港特別行政區嘅行政長官，我對自己每一個行為負責，同時對香港特別行政區同中央人民政府負責。
呢段係感性嘅說話，我係嗰段時間都無咩聽到香港人講嘢，因為我想出街都唔畀我出街。當你係咁困難嘅時間，一定係身邊嘅人先畀到你呢種支持，我唔係時常有一般香港市民係我身邊，所以無謂挑剔呢啲野啦。