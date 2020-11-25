施政報告｜林鄭全日金句　因乜事話人「冇嘢攞嚟講」？

我只剩下一年多（任期）， 我可以很坦白很率直的跟大家說，這一年多，我的目標當然第一是防疫抗疫，第二是恢復經濟，第三是房屋土地，我沒有打算重新再處理民主發展、政制發展的議題。 經歷了磨煉和困難，我又看清楚，其實這些深層次問題，我也可以寫篇文章給大家看。第一在憲制上仍然抗拒「一國兩制」、 第二不知道為甚麼對國家觀念不強、 第三對於《憲法》和《基本法》認識不深、第四受各方各面比較複雜的政治環境影響、第五還有一些外部勢力。