周梓樂死因｜抹車女工見兩青年呆望地上的人　覺2人看似不寬容

科大生周梓樂死因研訊今（26日）踏入第9日。在肇事停車場工作的抹車女工供稱，凌晨近12時抹車時，忽然聽到火警鐘響，由於不見火光及煙霧，便繼續工作。她其後在二樓低層休息期間，感覺到身後兩名年輕男子不像平日的年青人般吵鬧，「坐咗一陣間都唔見佢哋有計傾」，遂轉頭望望。女工供稱：「望咗兩望，好似感覺地下有啲嘢。」之後赫然發現「有個人瞓咗地下唔郁喎」，而兩名年青人則呆著望住地上的人，「個樣唔係好寬容」。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨，在警民衝突期間被發現倒臥尚德停車場A場2樓低層平台，延至同月8日不治。

當晚很多人在停車場行來行去

在肇事停車場工作近廿年的抹車女工尹攜珍的聽覺欠佳，需戴上助聽器作供。尹供稱，去年11月3日晚上於7時多開始抹車，並說：「見到好多人行嚟行去，有啲年青人，亦有少量中年人。但係我都冇理會，照樣自己工作。」

抹車女工尹攜珍稱事發當晚曾見兩青年在停車場。（林樂兒攝）

警鐘響但未見火光

尹稱，凌晨近12時，她在二樓高層抹車期間，忽然聽到火警鐘響，並看到近尚德商場一邊有少許煙，便「嗱嗱聲」推工作車沿車路往二樓低層，看看有沒有車輛要清潔。她解釋，因現場無煙霧、火光及異味，故聽到火警鐘響也沒有逃跑。

曾在二樓見到兩青年

尹見二樓低層無車，遂走到中間的升降機位置，坐在石壆休息。她稱，其身後有兩名年約二十歲的男子，由於平日也有年青人在停車場聊天喝酒，她最初沒留意對方。不過，尹「坐咗一陣間都唔見佢哋有計傾」，不像平日遇到的年青人般吵鬧，便轉頭望望。

兩青年呆望地上的人

尹形容道：「望咗兩望，好似感覺地下有啲嘢。」然後發現「有個人瞓咗地下唔郁喎」，而兩名年青人則在傷者身旁呆著望著傷者，「個樣唔係好寬容」。尹四處張望但不見其他人，心中納悶為何火警鐘響卻無人，之後就見到消防員出現。尹向消防大叫：「有人跌咗喺度呀！」並帶消防員行去傷者位置。

尹指在場的兩名男子年約廿歲、無帶袋：較高的一男中等身形，戴帽及口罩、穿深色衫及長褲；另一男則「肥少少」，亦是穿深色褲，但著短褲。被問及兩男的樣貌，尹回應沒認真細看，並說：「尚德年青人啲樣好多都好似樣。」

證人供述事發經過。（詳看下圖）

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女工稱當時驚驚地

她續道，在場的青年曾彎腰叫喚傷者，她本人則無上前查看，坦言「做咗咁耐，唔會想理咁多」，而且當時亦「驚驚哋」。尹指短褲男在她呼叫消防員期間已經離開，她之後沒有重遇對方。她又指，見到消防到場協助，「個心舒服晒」；而原本呆望地面、其後脫下口罩的長褲男亦行近望住她笑一笑。

當晚在停車場未有見到警察

尹其後致電女兒，想一同盡快離開。等候對方期間，尹見到消防員手持電話說話，不久有3名沒有攜帶擔架的救護人員到場。她謂，當晚工作期間多次上落停車場，但沒有見到警察，而近尚德商場一邊的煙霧沒有飄入停車場。

研訊再續。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)