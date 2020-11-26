新冠肺炎確診個案上升　福建中學學生確診　一文睇清涉及學校名單

本港疫情持續反覆，新冠肺炎每日確診個案有上升趨勢，加上正值轉季時份，多間學校爆發上呼吸道感染，在雙重打擊下，港府宣布全港小一至小三由11月23日起停課14天，食物及衛生局長陳肇始在早前記者會表示，幼稚園、幼兒中心及初小已暫停面授課堂，而高小及中學如有疫情爆發，亦會適當暫停面授課堂，認為現時最重要是學校不要安排需「除口罩」的活動。 （持續更新）

按圖即睇有學生、家長及老師確診新冠肺炎及曾接觸患者的學校名單：（11月26日更新）

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有多間中小學的學生、家長及教師相繼確診，亦有學校學生及家長、教職員等曾與患者接觸，每間學校的停課處理方法也不同，但均會參考衞生防護中心建議，例如停課14日甚至全校職員及學生均須接受檢測。

11月26日

福建中學一名15歲女學生確診（個案編號：5931）。

11月25日初步確診的兆景護老院職員確診，家人在地利亞加拿大學校就讀，防護中心建議學校先停課，等候密切接觸者樣本檢測結果。

明愛胡振中中學宣布，一名學生初步確診，學校會暫停面授課程直至另行通知。

11月25日

旺角中心一名婦產科醫生確診新冠肺炎，該名醫生是劉黃色鳳，其緊密接觸者就讀滬江維多利亞學校須停課。

11月24日

北角蘇浙公學15歲學生，衞生防護中心建議該校停課14日，全校職員及學生均須接受檢測。

上水的香港道教聯合會鄧顯紀念中學拉丁舞導師初步確診，11月20日是該導師最後一天到校，期間曾使用校園內的職員男廁、一樓男廁、活動室及小食部。校方稱11月25日會為學校消毒，並要待衞生防護中心指示，才決定是否停課。

11月23日

嘉諾撒聖心學校一名小六學生家長初步確診新冠肺炎，學校表示高小學生23日起暫停面授課程兩日。

德望學校中學部11月23日透過校網公布，一名家長確診新冠肺炎，該校於11月24日起關閉校園4天，並會為校園進行徹底清潔消毒。

11月22日

11月22日增68宗確診個案，當中46人來自跳舞群組，包括確診患者的家人、朋友也受到感染，當中包括一名教師，在長沙灣香港科技專上書院教毅進課程，11月20日是最後上班日，該班別有20多人，需要先暫停面授課程，學校會大清洗，其他學生會安排檢測。

11月21日

大埔靈糧堂劉梅軒中學一名中六學生初步確診，11月20日曾回校上課。

11月11日

協恩中學一名實習老師確診新型肺炎，學校須暫停面授課堂14日至本月24日，該名實習老師來自浸會大學，近兩星期曾任教體育課。

11月9日

聖公會主風小學一名教職員初步確診新型肺炎，是一名50歲男確診者的太太，學校即時決定取消11月10日、11日的網課，安排教職員檢測及其他措施。曾與初步確診老師短暫接觸的一班畢業生，校方已通知其所屬中學校長及家長。

按圖即睇放學入屋防疫步驟：

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按圖即睇預防感染及增強免疫力方法：

按圖即睇小學校園6大高危位：

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