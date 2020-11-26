施政報告｜料未來5年收400公頃地與去年目標相同　局長坦承唔起眼

本港房屋供應短缺及交通擠塞問題困擾多年，特首林鄭月娥昨日（25日）發表《施政報告》，表示已全數覓得興建31.6萬個公營房屋單位的330公頃土地，可以滿足未來十年長策，不過未有提到以《收回土地條例》收回私人土地發展。 發展局局長黃偉綸今日（26日）於記者會上指，政府於未來5年會收回400公頃土地，形容為「唔係好起眼」，但指相比過去5年收地面積增加20倍。不過，事實上於去年發表的施政報告中早已提及未來5年會收地400公頃。

11月26日，發展局局長黃偉綸出席記者會，講解施政報告相關措施。（鄭子峰攝）

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林鄭月娥去年於《施政報告》曾提到運用《收回土地條例》和其他適用條例，收回三類私人土地，包括私人擁有的新界棕地、未有發展計劃的私人土地、寮屋區。此外，當時提到現存有部份已納入法定分區計劃大綱圖的私人地，本身已劃為綜合發展區、甲類住宅地等，可能丟空多年仍未發展，政府會逐一檢視並考慮引用《收回土地條例》發展公營房屋，現階段已覓得10幅土地，分布於九龍及新界西北。

發展局局長黃偉綸於記者會上被問及，使用相關條例收地的進展時，稱於未來5年會收回約400公頃土地，形容有關土地「唔係好起眼」，「我哋默默耕耘做好多功夫。」他稱過去5年僅收地20公頃，意味著未來5年收地面積大約20倍。而特首林鄭月娥於上個月亦曾稱她未來會更多引用《收回土地條例》，計劃收回近400公頃的土地。

不過值得注意的是，林鄭月娥於去年發表的施政報告亦曾指，會引用《收回土地條例》收地，當時稱已知會收回約700公頃私人土地，其中400多公頃會在未來5年收回，意味著今年的收地目標與去年相同。

▼施政報告2020八大重點▼

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↓過渡性房屋↓

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↓大坑西邨↓

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