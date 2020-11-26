國泰管理層拒年終談判　工會明日將請願遞信

國泰航空早前公布重組計劃大規模裁員，倖存員工則獲發新合約，福利及薪酬大減。國泰空中服務員工會原定於本周一（23日）與國泰機艙服務部（ISD）舉行年終談判，惟工會指，公司管理層已拒絕與工會談判。 工會明日將召開記者會交代事件，並計劃下午到太古集團總部以及政府總部請願，促請公司機艙服務部，繼續年終談判傳統。

▼國泰大裁員▼

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國泰空中服務員工會向會員發信指出，原訂展開的年終談判的日期已過第4天，國泰機艙服務部管理層一方，仍然迴避會議安排。工會指，涉事管理層曾稱，需要更多時間研究工會提出的計劃書，但認為管方應給予工會正式書面回覆。工會認為，管理層做法極不尊重工會代表的6000多名會員，漠視雙方多年來建立的良好關係。

工會在信中指出，部門管理層曾於會議提出，以其他會議形式取代年終談判及取消簽訂協議傳統，但已遭工會拒絕。工會認為，有理由相信，管理層避談年終談判，目的是剝奪工會談判權、削弱工會力量。工會又認為，管理層眼見與工會訂立的2項重要協議即將到期，想借機終止兩項協議，以縮減空服員外站停留時間，及讓駐外站員工跨站飛行的目的。

工會計劃明早召開記者招待會，並於同日下午3時，到太古集團總部及政府總部請願。工會希望相關人士介入，促管方履行與工會舉行年終談判的傳統，以及嚴格遵守所有與工會簽署的協議。