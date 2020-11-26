周梓樂死因｜義務急救員稱周頭部似受撞擊　從消防得知救護車受阻

科大生周梓樂死因研訊今（26日）踏入第9日。現正就讀中六的義務急救員供稱，有街坊指傷者好像是為了躲避催淚彈而墮樓，他在肇事停車場嗅到催淚彈氣味，但不濃烈。他治理傷者時發現對方失禁，盤骨及肋骨骨折，似有氣胸，頭似受到撞擊，並認為周嚴重內出血。少年又強調，傷者需盡快送院，惟消防員稱救護車受阻。裁判官讚賞少年「照顧得梓樂好好」，笑言道：「將來可以考慮下做醫生都得喎。」法庭亦透露再有市民想提供新證供。少年作供完畢後，與梓樂父母聊天，其後一同步出法院，周父難得地展露笑容。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨，在警民衝突期間被發現倒臥尚德停車場A場2樓低層平台，延至同月8日不治。

曾在足球比賽任當值急救員

現年17歲的應屆文憑試考生曾朗軒供稱，上過聖約翰救傷隊的急救班，去年10月通過覆試，過往曾在足球比賽當值。他去年在公眾活動除了偕同齡急救員出動外，亦會與醫生及護士一同行動，並指實際操作同經驗對急救很重要。

義務急救員曾朗軒作供後與梓樂父母聊了一會後，與周父(左)一同步出法院時，周父難得地展露笑容。(林樂兒攝)

有催淚彈味但不濃烈

去年11月4日午夜，有街坊求助稱警方出了催淚彈及胡椒噴霧，曾便前往尚德邨協助。隨後有街坊指有人從停車場三樓跌落一樓，他即與數名義務急救員及消防員進入停車場。他抵達二樓見到消防員正搶救傷者，對方稱地上的血是從傷者口中流出，並已召救護車，旁邊的街坊就表示傷者似是為了避開催淚彈而受傷。曾形容現場有催淚彈氣味，但於傷者所在的位置並不濃烈。

指傷者有失禁情況

曾檢查傷者下身時見褲子有失禁情況，遂再觸摸盤骨，發現盤骨骨折。他隨後再摸肋骨亦發現骨折，懷疑傷者出現氣胸，另頭部似乎受過嚴重撞擊。由於傷者的維生指數不穩，曾便從急救包取出血氧機替對方量度血含氧量及脈搏。

他稱，防暴警察約5分鐘後到場，質疑他們何以在此聚集。警方行近了解，消防員與之交涉，街坊則叫警察離開；隨後警方離開，並無阻礙救援。

消防員稱救護車受阻未能到來

再過6至8分鐘後，即大概1時23分，曾追問救護車何時到場，消防員回應道：「阻住咗，入唔到嚟。」及後有街坊大叫樓下有救護員，曾於1時34分左右，伴傷者上救護車送往伊利沙白醫院。

醫生指周多處骨折

曾指，有人在停車場從傷者身上取出銀包，因而得知對方是梓樂。他抵達醫院後再將傷者的個人物品交予科大學生會成員。醫生指梓樂有氣胸、肋骨骨折、盤骨骨折及顱內壓急升。他又稱科大學生會成員及梓樂朋友曾經致電梓樂手機，來電由他接聽，對方稱會盡力聯絡梓樂家人。

檢驗後疑周嚴重內出血

裁判官高偉雄詢問，曾判斷梓樂出現骨折是源於急救班知識，還是過往一年參與社會運動時從醫生學習得來。曾回應在急救班學習理論知識，他曾在公眾活動處理過骨折傷者。另外，他當時替接受供氧的梓樂量度血氧，一度錄得血含氧量為90%，而低於95%並不理想。曾補充，檢查腹部時有明顯反彈，代表梓樂很大可能出現嚴重內出血，這亦解釋到脈搏為何下跌。

證人供述事發經過。（詳看下圖）

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官讚曾照顧得梓樂好好

裁判官聞言指他接受的訓練與醫生差不多，笑言道：「將來可以考慮下做醫生都得喎。」曾就謂，即使當時有醫生在場也無太大幫助，需進快送梓樂入院以解決顱內壓的問題。裁判官散庭前，向曾表示要代梓樂父母感謝他，並指他：「當時都照顧得梓樂好好㗎啦。」

官透露再有市民提供資料

裁判官亦透露，再有市民提供新證供，今晚會錄取口供。曾作供完畢後，在庭外呼籲目擊市民出庭作供。他透露將來無意做醫生。曾道，在醫院時欲向梓樂父母交代梓樂情況，但對方情緒激動，想盡快見醫生；現在想與梓樂父母說一些支持的說話。他隨後與梓樂父母聊了一會後，一同步出法院，周父亦難得地展露笑容。

研訊明續，將會傳召救護員作供。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)