國泰取消年終談判　國泰工會批資方剝削香港打工仔權益

國泰航空公司今早(27日)在公司內聯網上載一段影片，指會永久取消每年一度與國泰航空公司空中服務員工會舉辦的年終談判，談判內容一般包括薪酬加幅等議題。 國泰航空公司空中服務員工會內務副主席孫德妍引述影片內容，並對國泰管理層認為年終談判形式「過時」且有「對抗性」表示憤怒，要求國泰立即展開年終談判，商討工會提出議題，並承諾今後繼續年終談判傳統。 工會今日下午將到太古廣場及政府總部遞交請願信，並將設街站收集市民意見。

國泰航空公司空中服務員工會今日召開記者會，抗議國泰航空公司取消年終談判。（黃穎津攝）

國泰內聯網片段：談判具對抗性阻公司發展

國泰航空公司今早就永久取消年終談判一事，在公司內聯網上載一段影片。公會內務副主席孫德妍引述影片內容，管理層指年終談判形式具有對抗性（confrontational），與公會簽訂協議不合時宜（outdated）、會窒礙公司決策與發展，故不會繼續這個做法。

王思敏指，年終談判在互相尊重及理解的情況下，讓勞資雙方達成共識，簽訂協議，能促進雙方關係及勞工權益。（黃穎津攝）

工會：年終談判為公司傳統 讓勞資雙方達共識

國泰航空公司空中服務員工會不滿相關安排，認為國泰有意打壓工會力量，剝奪工會談判權，拒絕聆聽員工意見。



工會主席王思敏稱，年終談判是公司傳統，每年一度，為期十日。在過去10年以來，公會代表超過75%空中服務員與管理層進行談判，內容包薪酬加幅，亦有為員工成功爭取延長退休年齡等政策。她指年終談判在互相尊重及理解的情況下，讓勞資雙方達成共識，簽訂協議，能促進雙方關係及勞工權益。

孫德妍認為，國泰取消年終談判是繼簽訂不平等合約後，再一次「開壞先例」，「剝削香港打工仔權益」。（黃穎津攝）

工會批國泰剝奪工會談判權 促國泰立即展開年終談判

孫德妍指，公司在經歷裁員及簽訂新合同以來，已無視多項與工會簽訂的協議，這次取消年終談判是繼簽訂不平等合約後，再一次「開壞先例」，「剝削香港打公仔權益」。她強調不能讓國泰取消年終談判，否則「後患無窮，影響深遠」。

工會要求國泰立即展開年終談判，商討工會提出議題，並承諾今後繼續年終談判傳統。工會今日下午亦將會到太古廣場及政府總部遞交請願信，向國泰股東太古集團請願，及促請政府為集體談判權立法，並從明日起設街站收集市民意見。