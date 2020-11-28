確診大廈｜患者住所曝光　超級豪宅曉廬上榜　海之戀有居民染疫

本港第四波新冠肺炎疫情續惡化，衞生防護中心昨日(27日)公布新增92宗確診個案。中心深夜公布最新本地患者住所，分佈港九及新界，有超級豪宅上榜，包括有不少名人居住的東半山曉廬、中半山寶樺臺、又一村高槐路，而熱門樓盤荃灣海之戀及火炭玖瓏山都有居民染疫。

超級豪宅東半山曉廬（後者較高者）與御峰並列，曉廬出現首名患者。（資料圖片）

跳舞群組再添58名患者，衞生防護中心公布的確診者住宅名單，不少居於豪宅。其中一名55的男患者（#6038）居於東半山曉廬。

多個藝人家庭居曉廬

該大廈只有一幢，藍色玻璃幕牆，加上樓高73層份外顯眼，僅設113伙單位，由許世勳家族旗下中建企業發展。居民非富則貴，報道指中建主席許世勳之子許晉亨港姐太太李嘉欣，居住在曉廬兩個打通的單位，面積分別為A單位3,816平方呎和B單位3,676平方呎，現時每呎近5萬元，兩單位市值逾3億元。

資料顯示，思捷前主席邢李㷧及林青霞夫婦，以及藝人張學友和羅美薇一家，亦住曉廬，惟未知最新情況。

▼27/11新冠肺炎確診者住所▼

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再有一名78歲男患者（#5987）居於北角維港頌。（資料圖片）

▼近14日患者居住大廈▼

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九肚山玖瓏山兩男居民確診

一名76歲女患者（#6040）居於中半山寶樺臺，該屋苑最小單位價值為約5,0000萬元。另外，一名72歲女患者居於又一村高槐路；再有一名78歲男患者（#5987）居於北角維港頌。

沙田九肚山玖瓏山天瓏閣 1 座有兩名男居民確診，分別為23歲（#5972）及57歲（#5978）。

52歲男確診者（#5958）居於荃灣海之戀。（資料圖片/盧翊銘攝）

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大角咀帝柏海灣三大廈4人染疫

另外，中產屋苑也上榜，其中大角咀帝柏海灣一共錄得四名患者，他們分別居於1、2（兩宗）及5座，患者編號為5977、5985、6022及6032。鐵路沿線的荔枝角宇晴軒，有一名70歲男居民確診（#5976），荃灣西站上蓋海之戀，則有一名52歲男居民染疫（#5958）。

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▼11月26起收緊防疫措施▼