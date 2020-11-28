疫情下SEN兒童訓練新模式　視像實體雙管齊下　助提升訓練進度

疫情停課期間，香港基督教服務處為特殊學習需要（SEN）兒童安排視像訓練以代替實體訓練。跟進調查發現，視像訓練安排靈活，成效顯著，接近全數受訪家長（98.8%）對視像互動訓練服務內容表示滿意。機構建議政府正式認可視像互動訓練成效，推行視像互動與實體面授訓練的「混合模式」，為SEN兒童提供適切訓練。

孔憲正認為，視像訓練在家進行，意味訓練內容必須帶入家中，令訓練有其家居延續性，可以見到實效。（黃穎津攝）

接近全數家長滿意視像訓練效果

因應疫情，香港基督教服務處兒童復康服務年初為特殊學習需要（SEN）兒童安排視像訓練以代替實體訓練。跟進調查於本年7月至8月進行，以電話及電子問卷方式，訪問接受機構視像互動訓練的家長，調查共收到1,401人次回覆。其中63名家長其後參加聚焦小組，深入討論視像互動訓練成效並分享子女訓練經驗。

調查結果顯示，接近全數受訪家長（98.8%）對視像互動訓練服務內容表示滿意。有超過九成受訪家長（94%）認為它有助提升SEN兒童訓練進度。有接近七成受訪家長表示，若未能前往中心，會選擇以視像互動訓練代替實體課堂。有受訪家長表示，透過「網上資料包」和短片分享，更能掌握訓練SEN子女技巧。

欣欣媽媽（左）發現可能因家中較少有外界干擾，加上自己可在家中協助女兒進行訓練，欣欣在視像互動訓練的專注度比實體課堂更高。（黃穎津攝）

視像訓練安排靈活

有參與視像互動訓練家長分享經驗。5歲的勤勤有語言遲緩，整體發展亦較同齡人慢，需定期接受訓練。勤勤媽媽表示，在2月疫情發展初期，學校停課，訓練也無奈中斷，當時對此感到「無助」，慶幸中心提供視像互動訓練代替。而她在使用服務後發現，視像訓練不受地方及空間限制，自己亦不用帶着幾名孩子前往中心，讓孩子受累影響課堂成效。

另一位家長欣欣媽媽表示，念高班的女兒懷疑有過度活躍症，專注力不足。而她亦發現可能因家中較少有外界干擾，加上自己可在家中協助女兒進行訓練，欣欣在視像互動訓練的專注度比實體課堂更高。欣欣媽媽希望政府認可視像互動訓練，讓更多家庭受惠。香港基督教服務處兒童復康服務協調主任孔憲正亦認為，視像訓練在家進行，意味訓練內容必須帶入家中，令訓練有其家居延續性，可以見到實效。

機構提出三建議予政府 冀推混合模式雙管齊下

孔憲正根據上述調查，對政府提出三項建議。第一，機構建議政府正式認可視像互動訓練成效，推行視像互動與實體面授訓練的「混合模式」，令SEN兒童在0至6歲成長黃金期內得到適切訓練。第二，機構建議政府可增加家庭支援，如讓有需要家庭申請資源購買電子器材及訓練用品，並開發安全穩定的一站式電子教學平台。第三，政府可為SEN兒童家長提供彈性上班時間或在家工作安排，方便在職家長參與子女訓練。

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