新冠肺炎｜今增115宗確診　第14個「破百日」　1病人可傳3人

本港新冠肺炎疫情嚴峻，第四波疫情洶湧而至。衞生防護中心下午公布，新增115宗確診個案，是第四波首度「破百」，創下近4個月新高，是本港新冠肺炎疫情第14個「破百日」。 第三波疫情在6月下旬爆發，7月19日出現疫情以來首個「破百日」，錄得108宗，之後由7月22日起，連續12日新增個案破百，的士司機及他們常到的茶餐廳爆疫，牽連慈雲山一度成為「疫區」，而慶回歸、貨櫃碼頭群組亦造成多人染疫，到7月30日創下149宗單日紀錄，直至8月3日才回落至百宗以下。疫情久未斷尾，至近日再爆發「跳舞群組」，病毒於上流社會之間迅速擴散，地區多名參與酒樓跳舞活動市民「中招」，形成本港最大感染群組。 根據港大醫學院「本地個案即時有效繁殖率」，截至昨日（28日），第四波疫情下，每一名患者平均感染2.95人，比第三波最高峰時平均感染4.5人略低。

本港今年年初爆發第一波疫情，當時單日確診數字仍維持個位數，直至2月出現感染群組，例如打邊爐家族及佛堂群組等，至2月9日首次出現雙位確診數字，錄得10宗個案，疫情隨後一度回落，但踏入3月，因應歐美國家疫情嚴峻，大批留學生回流，觸發第二波疫情，確診數字再錄雙升數，情況持續接近一個月。

海員及機組人員引爆第三波 7月30日149宗最高峯

今年6月底，本港爆發第三波疫情，7月19日首次出現逾百人確診紀錄，有108宗確診，其後創下連續12日確診數字破百紀錄，由7月22日至8月2日共有1,491宗個案，當中7月30日的149宗刷新本港單日最高數字。有專家指，疫情源於6月時海員及機組人員獲豁免檢疫，海外輸入引發社區感染有關。

當時本港陸續出現感染群組，有的士司機染疫後感染其他司機，患者常到的牛池灣坪石邨「彬記粥麵美食」及佐敦渡船角文英街「新發茶餐廳」其後爆疫，疫情隨後蔓延至慈雲山中心，於多間食肆之間傳播，終造成大型社區爆發。與此同時，本港又有慶回歸群組、富臨生日宴群組、貨櫃碼頭群組等，而安老院舍及殘疾院舍亦不時爆發感染個案，這段時間離世病人，全長長者，不少是安老院院友。

跳舞群組傳播既廣又深

第三波疫情由爆發至回落，長達兩個月才回到個位數，在8 月24日終見少於10宗。但一直沒有斷尾，在8月至10月期間，確診數字明顯回落，在數宗至20多宗之間徘徊，甚至曾出現過本地個案「零確診」日子。

惟至近日，疫情急劇惡化，迎來第四波，跳舞群組引發的傳播既廣又深，由上流富豪至地區人士，截至11月28日跳舞群組累計已有416人確診；而且不明源頭個案繼續在社區擴散，多間學校、酒吧、食肆等出現感染個案，至昨逹27宗。

不明個案頻增，令本月22日起與新加的坡旅遊氣泡安排，在臨開始前一日（21日）叫停。

疫情不斷擴散，不止「清零」無望，且持續惡化，今日錄得逾百宗，成為第14個「破百日」。

香港大學公共衞生學院「本地個案即時有效繁殖率」。

根據香港大學公共衞生學院的「本地個案即時有效繁殖率」，即每名患者平均傳染人數，第一波最高數字為平均2.46人，第二波為2.23人，第三波高達4.53人，是本年最高峯，反映傳播力驚人。而截至11月28日，第四波最新數字為2.95人，意味一名患者可以感染3人。

▼米芝蓮餐廳8½廚師確診▼

▼竹篙灣檢疫中心現場情況▼

+ 6 + 6 + 6

▼11月26起收緊防疫措施▼

+ 6 + 6 + 6

▼亞洲國際博覽館社區治療設施在11月25日起重新啟用▼