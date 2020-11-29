消息：入境檢疫人士須住指定酒店、專用車輛接送　酒店供應三餐

本港新冠肺炎疫情大反彈，衞生防護中心今日（29日）公布新增115宗個案，為第四波疫情爆發至今單日新高。早前有抗疫專家建議政府設專門的檢疫酒店，所有入境的檢疫人士與本地客，不應身處相同酒店。 消息指，政府連日來與酒店業界開會，設立指定檢疫酒店的措施，已到了最後商討階段，當局會安排特定酒店作檢疫用途，酒店亦要提供三餐。香港酒店工會指，若然消息屬實，指定酒店的員工未必願意接受高危的工作，憂慮屆時將出現停薪留職或解僱的情況。

現時，檢疫人士離開機場後，只需自行乘搭交通工具前往酒店隔離14日。（資料圖片／羅君豪攝）

或不准檢疫人士叫外賣

據消息指，措施落實後每間指定酒店需為檢疫人士提供每日三餐，而相關酒店最少要有200至300間房間，並須設有餐廳，故估計小型酒店不適合參加，屆時檢疫人士或不准叫外賣，減低與外界接觸風險。消息亦指，收費會視乎酒店級數而定，不會劃一收費，檢疫人士可視乎消費能力選擇合適的酒店。

現時入境檢疫人士離開機場後，只需自行乘搭交通工具前往酒店隔離14日。但消息指，政府計劃安排專用的車輛接載檢疫人士，並考慮租用酒店予密切接觸者檢疫，因此旅客抵港前必先預訂酒店房間。

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工會憂員工或不願意接受高危工作

香港酒店工會主席徐考澧表示，暫時未獲得相關消息，但若然消息屬實，工會將支持落實措施，「其實今年二月嗰陣已經一直提倡緊，政府終於肯做嘢喇。」但他指，指定酒店的員工未必願意接受高危的工作，憂慮屆時將出現停薪留職或解僱的情況。他建議，政府應為酒店從業員提供防疫培訓，或安排醫護人員到酒店駐守協助執行細節。

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