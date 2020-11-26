施政報告｜特首林鄭月娥出席電台節目被問及青年人北上及防疫等

特首林鄭月娥昨日(25日)終發表押後逾月的《施政報告》，較觸目的包括鼓勵年輕人到大灣區就業，擬於年內修訂《宣誓及聲明條例》及「明日大嶼」爭議，與民生相關的則涉及向輪候公屋基層派發現金津貼，以及將酒店或賓館改作過渡性房屋之用等措施。疫情致政府開支大增，政府閂水喉「派糖」幾成空，只延長交通補貼特別計劃。 林鄭月娥今(26日)出席聯合電台「烽煙」節目，《香港01》將現場直播。

【09:25】聽眾黎先生：90後，關注兩個問題全港推租置計劃？有沒有更實惠政策助青年上車？似新加坡組屋?

聽眾陳女士：退休人士，林太在去年說過，60-64歲人士可享2元車費，但今次完全不提？延期？

聽眾呂先生：有關大灣區青年計劃，有朋友真人真事，在內地投資 但因法律問題所有投資煲晒湯，當時尋法律求助但好多潛規則，兩地的法律差異、潛規則差異年青人如何適應?不如你資助去全球國家？

林鄭月娥：第一， 2元優惠是有提，131段 今年額外民生措施提出，2021/22財預會放錢， 因是相當昂貴前題是要避免濫用，如有400萬張長者八達通，會逐步轉去實名登記，60歲份就要具名。

呂生說的每個地方都有當地法規， 有行政措施，不能帶自己個套法律入去，前海有港企港法港仲裁，推動香港法律服務業入大灣區，只能講每個地方都要適應，畢境港融入大灣區發展是很大機遇。

不斷審視房屋階梯，首置、綠置居、租置計劃，原則上不反對，如港是一張白紙都會如新加坡模式，多出售多種類，可惜我哋以出租公屋為主, 金融風暴後停售公居屋，但咁多人排緊公屋，如今日仍容許他們買返,單位就沒流動性，變了資產





【09:20】節目主持：住宅價格一般市民難負擔......



林鄭月娥：首置係好有效， 按揭成數調提幫到以萬計保證，而非住宅跌好多，今次做是精準，房屋所有有能力都起樓，現時是不夠地，如停建樓做法帶很大的後果，唔想重蹈覆徹，會繼續起樓，市區療屋，房協做是可多元，房委會做主流，綠置居的問題，是住了公屋一段時時,儲了錢係想買大點單位。

酒店做過渡性房屋，運房局傾緊有啲成數, 但相信不會好多, 太細好難做, 太大又不會俾你,做承諾了15000個3年內提供，現時仲差20% 1700個單位，搵埋就較安心。



【09:15】聽眾旅遊業促進會總幹事崔定邦：多謝你昨日在報告 6億去幫旅遊業，看了後覺你好熟書，南區揀咗一個旅遊焦點，最頭痛去不了外國、內地、澳門成個旅遊業停運，昨日你說強制檢測是一個口號，強制又不能自願成效又不明顯，仲有咩方法做檢測? 做獎勵?盡快有健康碼去內地？

林鄭月娥：3100億3輪防疫基金, 難以再推出，旅業是冰封了，因本地遊因疫情又開始得不太幾好，26萬員工要幫，希望望報告對旅業有信心，疫情好返有返旅旅末來仍有前境，香港2年開2個國際級博物, 及兩個文化表演中心。

全民及強制檢測是口號，強制檢測不是口號是有效手段，不能無的放矢, 要有的放矢，如跳舞、中招學校、中招安老院檢測，如有特定範圍我是會LOCKDOWN做晒陰性先可以離開場地。全民加強制要封關香港幾星期，居家幾周，做不到不會有效果，很多專家話冬天避不到感染，現用精準手段識別群組勿擴散



【09:10】節目主持：對海洋公園無限量支持，但最後珍寶海鮮舫會否最後胎死腹中?



林鄭月娥：兩個項目都有一定把握，海洋公園經歷困難時候，政府支持佢是有理有據，畢竟是香港人的公園，早前去過水上樂團，真的好刺激， 但我不敢玩，現時政府重視保育、教育，是有公共職能

節目主持：左手就做 右手食海鮮?

林鄭月娥：食海鮮都不是壞事，活化要求要有很大眾化，不能在珍寶海鮮舫做高價活動

【09:05】節目主持：有關躍動港島南計劃，後日交通配套？繁忙時間好多人是否有完善配套?有區議員稱看到報告才略知一二？



林鄭月娥：希望項目比港人更多希望，香港將有一片休閒開心地方，交通問題 受惠於南港島線東段，交通有所改善；華富邨重建，西段都是要上緊，港鐵MTR盡快交意見，水路是很好方法入，如何善用香港仔避風塘，深灣道全是岸邊，多啲碼頭登岸設施， 綠色小輪可解決交通問題，運輸管理在辦事處，參考了起動九龍東，目前都9年，慢慢發展。而區議會不知正常，因是很保密的項目施政報告2020．總覽｜向輪公屋3年以上派津貼 助青年大灣區就業

施政報告2020｜林鄭月娥治港大計施政報告全文 10章共約3.2萬字

施政報告｜一文看清新措施 酒店改作過渡房屋 助青年大灣區發展【08:58】節目主持：政府防疫被指跑得慢，如指定酒店已講了咁多月.....



林鄭月娥：指定酒店說來有段故，經歷去年的社會風波，凡同政府合作， 支持政府會被暴力影響，被起底，由疫情起找酒店，作檢疫/等結果，困難是很大, 佢哋好驚；業主肯員工都不肯，怕有人上門搞。今日有國安法，大家好安全出街無事特別是診所，但半年前掂下政府都唔肯，會被燒被塗鴉，所以比其他地方困難好多，中段有酒店肯接，現時會盡快做緊。



【08:55】另一位聽眾王先生：我好奇怪跳舞群組檢測中心有條龍，檢疫又有5000元，他們排隊違反限聚令, 獎比佢哋對返工的人好無辜?

聽眾張先生：社區檢測中心, 叫市民去排隊都有人群聚集叫人預約? 啲人不用排咁耐?

林鄭月娥：大家最關心的新冠疫情問題，呢一波跳舞群組是很大相信確診個案仍陸續有來，防疫策略要盡快去識別，檢測地方不止在社區，在衞生署名單合資格化驗所，但真的不知人數有幾多；現時到社區檢測要他們隔開排，本周尾下周初加至9個檢測中心，會優先做高危群組，第日又有的士群組，唔知咩群組；目標群組，如安老院舍、碼頭，知市民咩病徵都無又想去醫管局 47個門診拎樽，但如強制但自己取樣就不能接受



【08:50】聽眾王先生：90後，3、4年前已到深圳創業，雖港不錯，政治氣氛不太喜歡，3年前上去前沒看官方，開了實體店大陸市埸有發展飲食業，但國內的創業開放很多 ,亦引致了好多問題, 跣了港人一鑊，由裝修至開店, 但在大陸舉報都難

林鄭月娥：香港優勢不止科技，2000 只有數百個是科技，其他行業一樣是歡迎，部分國際銀行願參加，飲食都歡迎, 香港食物有優勢，內地官員朋友嚟到 都話創意獨特，這幾年商經局的BUD FUNDING，幫港企業打入內地市場。祝王生意越做越大





【08:45】節目主持人：有人預言左你係撕裂2.0 ?係咪應驗, 依家仲好撕裂?)

林鄭月娥：撕裂有好多原因，每次發生中央與特區有關都引起撕裂，回歸後2003年23條立法、2012年 國教推行、2014、15 政改方案，至去年修例風波，無論誰是特首,都有兩極分，分咗支持/反中央，因對部份人對一國兩制不清楚。去年甚至到極端獨立自決，可到國際陣線破壞中港關係, 作出制裁，修補要回到初心，知道港的地位。

節目主持人：民望差?

林鄭月娥：我已經不太關呢啲注數字



【08:40】節目主持人：當時是一起同行 WE CONNECT，如今情況.....



林鄭月娥：同行需要伙伴，我會盡最大努力，但正如立法會，上任至19年初 以為是同行, 無分黨派無分政治立場，事實上有，但一件事推翻了呢啲努力，依家一國兩制訂立清楚, 有更大機會連繫起來，行政、立法方面有些信心，稍後會公布多願意去立法會。



節目主持人：現時立會缺乏多元聲音?



林鄭月娥：不是我們的決定，有部分議員選不留，不是我滿不滿意，立會有憲政功能，多元是正常、 理想， 做唔到唔係我哋問題吖嘛，有配合施政的功能，過去一年多發揮不了 拉布表示選不不到主席



【08:35】節目主持人：現時港人有離心力，有人已走，自願或不自願，計劃積極移民，有咩說話對積極計劃移民的人講?

林鄭月娥：最大目標是畀港市民有希望,希望代表未來，希望可鋪排到經濟、城市發展、房屋供應都是有希望，但邊度安居發展是他們的自由，經了過去一年， 有人焦慮不安可理解，多人移民香港不是未試過，歷史上都有，但其後見到港發展好又回流。(97是信心危機, 今次是一國兩制不行?)回歸二十三年，是首次有報告將一國兩制獨立成章

▼施政報告2020八大重點▼

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聽眾方先生：施政報告叫年青人上大陸，但去年連香港公司都說不請「黑暴」，「你有咩信心如何，MAKE SURE 內地會有好的工作環境」?

林鄭月娥：時常接觸商界, 叫不要太受報道影響，不要一竹篙打一船人，經過咁大場社會動盪有人驚咗可以理解，但隨時間過去恐懼會消失，大部分年青人都是優秀，支持香港。



【08:20】林鄭月娥又指，1小時生活圈係好近地方，無地方送走精英?事實不是，包括政府有卓越獎學金, 每年選一百個畢業生送外地大學，到外地吸收視野，強調不是送走人。以往有卓越計劃放幾十萬落一個同學仔度，但呢個是返工，因薪金差距、生活補貼，香港的職位都補貼，令計劃更有吸引力,令僱主有誘因去請，想澄清「送去開荒牛」其實JOIN計劃的是大企業，概念係有企業搵我, 已聯絡10十間公司 全是響噹噹，真是想幫香港



【08:18】聽眾林先生：好多年青人在香港裁培十多年，是社會的未來，應留在香港，將香港發揮得更好發光發熱，不是將他送去其他地方，在香港發展最有優勢，亦看不到一個地方會將自己最重要的資源及未來送去第二個地方 ，例如澳門亦不會將年青人送外地，中國任何一個內地的城市都不會咁做，應該珍惜年輕人，而不是送1萬元做開荒牛。

林鄭月娥回應：我每樣嘢都係想香港做更好, 3年內青年發展工作最重要位置，但今天是全球化，「送」好似話我好唔鍾意，其實我好鍾意呢啲年輕人，開3萬個開千五個金融職位，但科技我們真的不是好多，明明嗰度有好多就業機會, 因你不想離港就不俾，係錯失良機。



【08:15】談及大灣區青年就業計劃，被問及本港不少年輕人不願意去大灣區，林鄭月娥指，會提供資訊消除誤解，一直在做好多青年交流、實習計劃，等佢哋知道入面發生咩事，好多青年人唔知因咩原因，可能誤會不願意回去，最大誤會係只聽中央話、掏空香港, 邊緣化香港；她又指，之前有報告常一帶一路，外界想污名化一帶一路, 現在又想污名化大灣區，行為對香港不利

施政報告2020｜政府租賓館或酒店作過渡屋 有偏遠酒店願全棟租出

施政報告2020｜政府將資助二千大學生大灣區工作 月薪最少1.8萬

施政報告2020｜十年長策房屋目標突達標 環團批發展密度「發水」【08:10】大灣區青年就業計劃是否輸出人才?林鄭指，人才是流動的吸納多愈多潛力愈大，今年4、5月防疫基金設 3萬有時限職位，已開了2.9萬 已招聘1人萬入職，行業越有前境越搶手，公司願意開職位，好多新畢業人士願意加入。



報告中有1500個金融公司申請開20個位3個星期派晒，證明開都要開職位要聚焦， 不只工作18個月而是要令入行的人有前境，其中一個一定是科技，為香港聚積人才，比科學園開5萬個都不行, 未去到呢個境界。大灣區、深圳，東莞等明顯有更多職位，目前是在地城市如何便利香港青年，是要政府作補助，因工資有差別、找地方住，香港的企業 但有內地工廠，香港請人亦要派內地工作。

【08:06】被問及施政報告是否主要「北望」，林鄭月娥表示「無話北唔北望」，主要是因1經濟困難，要睇邊度有潛力，無議異亞洲潛力大，而且國家是增張的引擎，香港是得天獨厚，要爭取融入。是否經濟民生沒有着墨，林鄭月娥表示融入就是本地經濟，經濟好就有民生改善空間。現時教育3年經常性開支增150億元，福利醫療 每年平均增長百分之十以上增長，「打好個咗個底做民生工作」，而民生工作2月至今 3100 億元，強調「唔係所有嘢都留在施政報告宣布,我風格係諗到即刻做」

施政報告│派糖措施一覽 交通津貼延長 輪候公屋基層派現金津貼

施政報告‧拆局｜歷來派糖最少 蔡子強：今年報告根本不在意民望

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施政報告︱一份面向北京的報告？42次提大灣區 詳引習、鄧講話

施政報告2020．圖話｜遲來的宣讀 泛民席上無人 廳中議員百態

▼議事廳眾生相▼

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↓過渡性房屋↓

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施政報告2020｜林鄭：不放棄明日大嶼 考慮發債或公私合營填氹

↓大坑西邨↓

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