通識科「拆骨」改名　必修必考、評級剩合格與否　楊潤雄：非弱化

自反修例風波以來，教育界被連番追擊，通識科更被建制派人士視為「整頓」目標。特首林鄭月娥昨日發表任內第四份《施政報告》，提及要改革高中通識科，糾正被「被異化」問題。 教育局局長楊潤雄今日（26日）公布，通識科會維持「必修必考」，但會由七個評級，改為只得「合格」及「不合格」；刪減一半課時及取消獨立專題研究（IES），亦會設立「適用書目表」，但必須交教育局審批教材，未來亦會改科目名稱等。 楊潤雄又指，過去十年社會對通識科的爭拗未停過，對這科存在不信任，「被污名化」，令教學出現困難，但否認是將通識科變為國教科，亦非「弱化」科目。

教育局局長楊潤雄今日出席記者會公布通識科的改動。（高仲明攝）

新高中通識科自推行11年以來，屢處於政治風眼。教育局局長楊潤雄今日出席《施政報告》記者會，交代對通識科多項的改革措施，包括：

1.通識科將改名，但目前未有名稱 2.維持「必修必考」，但將原有7個評級改為「合格」或「不合格」 3.課時由250小時減至一半，即約100多小時。釐清重要學習概念，通識科六大單元 下，原有12個主題，將會減為6個主題。目前傾向保留有關香港、國家、國家與香港關係、環保及世界衛生議題，料會加入 新科技對生活影響的課題 4 .取消獨立專題研習，加入內地考察及研習，學習國家發展、憲法及基本法、法等，培養學生的正面價值觀及國民身份認同。內地研習不會成為文憑試成績一部分。 5.設立適用書目表，由官方審批教材

楊潤強否認將通識科變為國教科。（高仲明攝）

楊：通識科過去10年「被污名化」

楊潤強解釋，過去十年社會對通識科的爭拗未停過，且「被污名化」，對這科存在不信任，質疑該科變成「時事科」，如何考核學生的綜合學科及解難能力，令教學出現困難。他表示，難言今次改動能夠令社會對通識科重拾信心，亦否認「上街」學生是受到該科影響，但需要在課程上做一連串的「功夫」，以回應社會其他聲音。

學校課程發展檢討專責小組兩個月前向教育局提交意見，正交由課程發展議會的專責委員會跟進。楊潤雄在會上多次強調，改動是按小組專業意見，大體上採納報告建議，「只係『細節』唔同。」 他又指繼續沿用現有課程宗旨及目標，調節及增減課程，「唔係全新嘅野，唔係一啲你唔知嘅野。」又指執行上會交由課程發展議會跟進。他亦指，若然已提出改動方向，負責任的、做法是「越快推越好」，「如果明年九月、下學年做到，唔會猶豫做。」

楊潤強否認是將通識科變為國教科，強調國教的內容一直存在，該科亦有教授基本法等相關內容。（資料圖片）

否則變「國教科」 改名是想有「新嘅開始」

楊潤強否認是將通識科變為「國教科」，強調國教的內容一直存在，該科亦有教授《基本法》等相關內容。對於科目需要改名，他認為，科目名稱無問題，但有人認為有不好的聯想或含意，故改名是希望這科有「新嘅開始」，強調改名後並非新科，亦非對「Liberal」的字眼有意見。

楊又否認「弱化」科目，亦不認為對教師有好大影響，但質疑是否有需要分辨考生不同能力，「學生能力達到基本水平已足夠，唔需要分唔同嘅等級。」他續指，「唔再計分唔一定唔使心機讀，少學習壓力可能學得好，唔使考慮學習規範。」

楊指，整個高中課程結構無大改動，只是內容作出改動，不認為會影響通識科的國際認受性，又指部分海外大學在收生上未必會看通識科。他指，今次改動對會與考評局跟進，亦會與大學商討銜接大學聯招的方案，會盡快公布。

考評局發言人表示，香港中學文憑考試通識教育科的公開考試，根據《通識教育科課程及評估指引（中四至中六）》及該科《評核大綱》設定。考評局會研究與公開考試及評核相關的建議，並按既定機制與相關科目委員會及公開考試委員會作跟進。