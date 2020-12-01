有線大裁員｜資深主播劉紫鳳被裁　原定主持下午4點新聞時段

有線新聞部約40人被裁，其中新聞專題環節《新聞刺針》全組「起身」。有線寬頻發新聞稿指，有今次共有約100名員工受影響。消息指，中國組「總辭」，各部組均有主管遞信請辭，以示不滿。 據了解，資深主播劉紫鳳亦收到通知被解僱，原定今日下午4時新聞時段由她主持，現已臨時換上王巧頂替。服務有線多年的劉紫鳳無緣透過鏡頭向觀察道別。

消息︰各組別主管總辭

據了解，由於有線中國組助理採訪主任黃麗萍今日被解僱，加上新聞部共40人被裁，有線中國組總採訪主任司徒元與全組10名編採人員亦決定「總辭」。此外，最新消息指，目前有線新聞港聞組、 國際組 、中國組 、財經組、體育組的主管全部遞信辭職，即包括採主級及總採主級人員，以表達不滿。

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裁員消息今早傳出後，有線新聞部多名員工要求三名管理層許方輝、陳興昌及李臻交代，包括是以甚麼準則揀選被裁員工，有組長批評事前無就名單徵詢他們意見，今次有不少表現優秀員工被裁，質疑3人入職有線新聞部僅約3個月，不了解員工，是否合邏輯。有員工表示，對有線現況感到心痛。

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有線︰100人受影響

有線寬頻發佈新聞稿表示，疫情持續衝擊全球，對香港未來經濟環境前景帶來不明朗因素，為「開源節流」、「覓求新機遇」和「控制成本」，「需就各部門架構及人力資源，作全面檢視及調整。」有線寬頻現有約1,300多名員工，今次有約100人受影響，包括調職及離職，將根據勞工法例給予適當補償。