周梓樂死因｜攝錄機拍到周最後步向3樓　8秒後2樓畫面現閃光

科大生周梓樂死因研訊今（1日）踏入第12日，法庭播放肇事停車場的閉路電視片段，惟未能見到梓樂墮樓的情況。負責查看錄影的警員魏冠傑供稱，鏡頭拍到梓樂最後一次出現，為凌晨1時1分39秒步行至三樓；他認為二樓畫面8秒後出現的閃光，是梓樂墮樓時身驅反射燈光所致。另外，錄影可見曾有兩男企圖越過石牆，但發現後方沒有平台後，隨即返到地面。死因研訊主任透露會傳召專家分析閃光是否反射牆身光管而成。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。

停車場內有35支鏡頭

庭上讀出東九龍總區重案組偵緝警員魏冠傑的書面證供。他指去年11月4日早上，索取富康花園及肇事停車場各樓層的閉路電視片段，停車場內共有35支鏡頭，畫面時間均比真實時間快37秒，而富康花園的鏡頭則有不同時差。魏庭上補充，他對比天文台的時間後，得知停車場閉路電視的時間與實際時間相差多少。

疑閃光反梓樂身軀反射光線

其書面證供續指，經調整時差後，梓樂去年11月3日晚上11時45分離家，翌日凌晨12時25分經富康天橋步入停車場，其後曾在天橋來回。他最後一次被拍到的身影，為1時1分39秒沿停車場二樓斜路步行至三樓。而1時1分47秒，二樓的畫面出現閃光，魏認為那是梓樂身驅反射光線所致。

停車場拍到周梓樂的情況。(詳看下圖)

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未見梓樂被人跟蹤

魏謂，片段顯示梓樂出事前無被跟蹤，而梓樂身影消失直至閃光出現的8秒之間，3樓所有鏡頭均無拍到人影。

兩男曾在3樓企圖越過石牆

庭上播出涉案片段，可見兩名衣著與梓樂不同的男子，分別於零時52分及1時59分，在3樓企圖越過石牆。首名男子緩緩跑向牆壁，雙手按著牆邊並提膝，及後放棄並跑走。另一男子躍過石牆後，隨即轉身伸手抓住牆邊，向其左邊挪動，再翻身返回二樓地面。

在研訊主任詢問下，魏表示相信錄影未經刪剪編輯，且鏡頭位置草圖與實際一致，研訊主任聞言提醒兩者有偏差。此外，魏稱已要求管理公司交出所有涉案片段，不過沒有收到梯間及升降機內的錄影。

停車場三樓同一夜曾拍到兩名男子疑欲翻過矮牆情況。(詳看下圖)

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梓樂送院時呼吸吃力頭部變形

科大學生會成員梁銘軒的書面證供指，當晚在宿舍收到義務急救員來電，指一名科大學生送往伊利沙伯醫院搶救，其學生證顯示姓名為周梓樂。梁趕到醫院時，見梓樂呼吸吃力、頭部變形、頭右邊有瘀血，已認不出學生照上的容貌。

研訊明續，將會繼續播放閉路電視片段，並可能傳召其他證物警員，講述梓樂當晚的通訊記錄。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

證人供述當晚事發經過。(詳看下圖)