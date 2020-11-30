周梓樂死因｜「白帽男」見周側身躺地　難定周想說話還是血從口出

科大生周梓樂死因研訊踏入第三周，庭上早前透露，一名「白帽男子」早前主動提供資料，他今（30日）出庭作供，並憶述當日在三樓踮腳打算看向街道，惟向下望時見有人躺地，頭部旁邊有一灘血，並有眼鏡落在附近。崔即啜泣道：「我知我需要搵人幫助。」他並邊跑邊叫求救，希望有人聽到。後來他遇到另一名市民，二人並往查看傷者情況。他稱當時梓樂側身伏地，面朝外街，又說：「唔知佢想講嘢，定血從口出，唞氣唔順。」

「白帽男子」崔家朗作供完畢後，呼籲目擊市民出庭，謂：「當好多微不足道拼湊埋一齊，可能就係一個有用嘅資訊。」

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨警民衝突期間，被發現倒臥尚德停車場A場2樓低層平台，延至同月8日不治。

「白帽男子」崔家朗作供後呼籲目擊市民出庭，並說：「當好多微不足道拼湊埋一齊，可能就係一個有用嘅資訊。」(林樂兒攝)

在停車場天橋觀看情況

男街坊崔家朗為是次研訊中第3位新證人，而第1位新證人、上周一已作供的街坊蒙偉傑，今亦有現身法庭。崔供稱當晚戴白帽、穿深綠色短袖上衣，凌晨從外區返回將軍澳住所。12時半左右，他在連接富康花園與肇事停車場的天橋觀察現場情況。

約十分鐘後，街上開始吵鬧，崔得知警方準備向尚德邨對出十字路推進，遂步入停車場2樓高層，沿車路上3樓，在靠近防煙門的石壆位望出街道。他留意到右方的寶康路近廣明苑足球場，至少停泊兩輛警車，旁邊有一防暴警員。

邊跑邊叫想搵人幫手

崔續道，他踮腳打算向較近的街道張望，惟向下望時，「見到有一個人瞓喺度」，頭部旁邊有一灘血，附近有一副眼鏡。他在庭上啜泣道：「我知我需要搵人幫助。」崔憶述當時邊跑邊叫：「想搵first aid，想搵人求救」。他打算在斜路往下層求助之際，遇到穿黑色風褸及長褲、年近三十歲的男子，便向對方稱有人受傷。崔指，帶領風褸男來到剛才發現傷者的位置後，未有理會對方，繼續跑「一路嗌求救，希望有人聽到」。

梓樂側身伏地臉朝外街

他其後到2樓低層了解傷勢，見梓樂側身伏地，臉朝外街，背對石壆，沒有反應。崔形容：「唔知佢想講嘢，定血從口出，唞氣唔順。」他自知無力處理，便奔往富康花園天橋求助，之後有消防員到場，他得悉對方欠缺急救物資，又再奔跑一番。後來他有感留在現場亦於事無補，且聽聞警方要入停車場，最終離開。

三樓石牆大概至崔胸口

崔補充其身高為1.63米，他在3樓挨近看街景的石牆，大概高至其胸口位置；該處地面的水漬約有數個泊車位闊，旁邊有淺坑去水位，而他無留意石牆有無沾濕。崔又謂，由天橋行入停車場時嗅到少許催淚彈氣味，但不阻礙呼吸，他在停車場不見有人追逐打鬥。

呼籲市民提供資料

崔散庭後，呼籲在場市民聯絡周父或法庭，提供新消息，並形容梓樂父母是「好暖心嘅人」。他又提醒大家好好照顧自己及身邊人，又說：「好好咁做一啲自己想做嘅事情，將自己嘅情緒轉化為一種力量。」並盼「每一個香港人都可以平平安安」。

證人供稱事發經過時序。(詳見下圖)

+ 19 + 19 + 19

朋友指梓樂開朗友善較內斂

庭上讀出梓樂4位友人梁倩桐、陳奕宏、吳卓文及張高耀的供詞。他們形容梓樂開朗友善，較為內斂，未有聽過對方有不快事或者其他困擾。梁當晚從義務急救員華夏得知梓樂受傷，並著他人聯絡梓樂父母。4人均表示，不知道梓樂為何會在停車場出現。

研訊明續，將會讀出涉事保安及科大學生會成員的證供。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)