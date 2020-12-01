有線大裁員｜港聞組5名主管、11名記者同遞信：公司無視員工付出

有線新聞部今早有約40人被裁，遍及港聞、財經、攝影師、剪接等組別，其中新聞專題環節《新聞刺針》全組遭解僱，及後引起人事大地震。 繼中國組總辭後，消息指，多個組別主管均請辭，包括港聞、國際 、中國 、財經及體育組，涉及採主及總採主職級，以向管理層表達不滿。 港聞組主管及記者晚上發出聯署聲明指，11名記者及5名主管，即總採訪主任至助理採訪主任，均決定即時辭職，以示不滿。據了解，有線港聞組只餘5名記者留低。

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有線港聞組5名主管，包括林穎茵（總採訪主任）、曾楚群（助理總採訪主任）、林妙茵（助理總採訪主任）、雷子樂（採訪主任）、陳婉婷（助理採訪主任），以及11名記者，發表聲明，公佈即時請辭，以示不滿。

聲明指，有線新聞今日（1日）解僱約40名新聞部員工，他們大部分是資深員工，服務新聞部多年，部分在各部門過往表現突出，名單更包括專題組新聞刺針全組記者。他們多次向四名高層謝燕娜、許方輝、李臻、陳興昌要求交代裁員準則，但得到的回應只是架構重組和節省資源，更有人以「爛仔」形容同事。

多名遞辭職信的港聞組記者及採主，一同離開有線大樓。(余俊亮攝)

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聲明：高層一手摧毀新聞部

聲明指出，有線裁員前亦沒有知會或諮詢各部門主管，「完全無視員工的付出，做法極不尊重，令人憤怒，港聞組對高層一手摧毀有線新聞部表示極度遺憾。」他們在餘下的時間會緊守崗位，保持專業。

有新聞部今日（1日）裁員40人，涉及多個部組，包括港聞、財經、主播、攝影師、剪接、美術組等。其中專題報道環節《新聞刺針》全組遭解僱。有線中國組及後全組「總辭」，多個組別主管亦辭職。

有線中國組總辭

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記協表示高度關注事件，指「傳媒近來屢屢遭受政治壓力」，期盼傳媒高層能夠迎難而上，「切勿辜負一眾矢志做好新聞的記者」。對於《新聞刺針」全組被解僱，記協指「不難令人聯想是以節流為名，實際卻是減少或不作敏感的報道。」記協表示，裁員行動不但打擊員工士氣，亦嚴重影響新聞編採質素，籲資方三思，應與僱員共渡時艱。

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有線寬頻︰100人受影響

有線寬頻發佈新聞稿表示，疫情持續衝擊全球，對香港未來經濟環境前景帶來不明朗因素，為「開源節流」、「覓求新機遇」和「控制成本」，「需就各部門架構及人力資源，作全面檢視及調整。」有線寬頻現有約1,300多名員工，今次有約100人受影響，包括調職及離職，將根據勞工法例給予適當補償。