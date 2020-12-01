有線大裁員｜中國組總辭　被裁助採黃麗萍：公司無重視過我哋努力

有線寬頻調整架構，百名員工受波及，其中新聞部約40人被裁，隨即引發「大地震」，各部組均有主管遞信請辭以示不滿，中國組更決定總辭。 列入裁員名單的中國組助理採訪主任黃麗萍哽咽道，同事們即便要忍受低薪、人手不足，甚至面對凍薪也願意捱，「真係好鍾意做中國組呢份工。」尤其疫情期間仍謹守崗位北上留在武漢報道，「比人哋更加努力，但公司無重視過我哋嘅努力。」同事憂再減人手會影響運作及質素，故全組自願請辭「引刀成一快」。

黃麗萍離開有線大樓時承認，有線中國組全部成員已總辭，「好感動但都有啲唔捨得、嬲。」黃麗萍表示，早前一直有裁員風聲傳出，該組主管司徒元亦已與組員商定，如解僱任何一位同事，他都會辭職。她形容，「成個中國組我哋好團結。」惟近來人手不足，再炒一人會有運作困難，而高層從無與部門主管商量裁員事宜及名單，「一直被蒙在鼓裡。」現公司僅交代原因「無錢囉」，仍未提名單準則。

有線中國組於fb專頁發文並附上大合照，提及多謝大家支持，多名網民留言指沒有中國組的有線「cut得」。(有線中國組FB專頁)

黃麗萍表示，對公司裁員行動失望及憤怒，她指，「人工已經好低」，原應享有三個月花紅由去年起已凍結，今年疫情下更嚴峻，而且新聞部近年流失人才後亦無再補充，有能力人員亦無法升職，「大家咁努力去幫手，去忍受低薪、工作環境，新聞質素都無低到。」她亦提及，今年初武漢爆發疫情，中國組都有派記者往當地、北京及廣州，「當其他（電視）台都撤，我哋仲喺度。」當大家可以在家工作時，「我哋係無一日無返工。」

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有線今年8月以資源不足為由，撤換執行董事馮德雄，由四名新主管「空降」，包括新聞及公共事務副總經理許方輝、新聞總監陳興昌及李臻，及由國際財經台主管謝燕娜接掌新聞部。黃麗萍主動提到，新管理層與內部「無法溝通」，關係如「敵對」，「想做新聞嘅人畀唔係做新聞嘅人lead住（帶領），心灰意冷嘅。」被問到近來傳媒生態，她不諱言《港區國安法》推出後有影響，香港採訪工作有時較內地更困難。

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黃麗萍形容這些情況是「今日割五城，聽日割十城。」以為可以換取公司繼續運作，但現已屆底線。她不評論中國組總辭對公司影響，但從專頁留言知道得到受眾支持，「咁多年嚟做咗大大小小報道，亦受同行尊重。」

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下午陸續有被解僱的員工執拾個人物品離開，其中兩名資深攝影師離開時獲大批同事送行，他們步出有線大廈時亦向在場記者說再見，有現場採訪攝影師感不捨，大叫「打電話俾我，約飲茶呀！」其中一人笑言「平時我影得人多，都未俾人影過」，他指公司有按勞工法例賠償，但無透露詳情。

至於「全體起身」的《新聞刺針》記者，下午亦陸續離開，記者丘庭亮說，事前大家都估計會被「開刀」，但無料到結果是全部人「無得留低」。