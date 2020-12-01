有線大裁員｜新聞工作者集體請辭抗議　亞視六君子最轟動

經營有線電視的有線寬頻今日（1日）裁員百人，新聞部「大地震」，約40人今早突接獲「大信封」，其中《新聞刺針》全體記者被裁。事件觸發各部組不滿，有主管遞信以示不滿，其後中國組更決定集體總辭，到晚上港聞組5名主管及11名記者亦相繼請辭，有傳餘下5名記者中再有人也決意離開。外間亦對事件感震驚，不少用戶力撐新聞部，紛紛揚言「cut有線」抗議。 記者集體請辭過往亦曾發生，曾有新聞工作者不滿高層干預編採自由及運作，集體聯署或辭職明志，當中最轟動的是1994年六四事件5周年時，亞洲電視高層插手新聞部，勒令禁播從未在港曝光的六四片段特輯，6名新聞部高層力爭不果，最終辭職抗議，人稱「亞視六君子」事件。

劉國華（藍衫者）因管理層禁播六四紀錄片，最終憤而辭職，外界稱為「六君子事件」。（港台節目截圖）

部門主管不滿高層未有事先商量溝通

有線電視今日大裁員，資方稱受疫情持續衝擊，本港經濟前景不明朗，為「開源節流」須全面調整部門架構及人力資源，今次共有約100人受影響，包括調職及離職。



遭解僱的約40名新聞部員工遍及港聞組、中國組、攝影組不同崗位員工等，偵查報道節目《新聞刺針》更遭「滅組」，3名記者一個不留，接獲解僱通知的員工須即時收拾私人物品離開。



內部不滿高層未有事先與部門主管商量溝通，醞釀請辭，率先集體「起身」，被列入裁員名單的中國組助理採訪主任黃麗萍在公司門外接受傳媒採訪時哽咽指，同事即使支取低薪、人手不足，甚至面對凍薪也願意同甘共苦，疫情期間仍謹守崗位，北上逗留武漢作跟進報道，「比人哋更加努力，但公司無重視過我哋嘅努力」，故全組自願請辭「引刀成一快」。她又直言，對公司裁員行動感失望及憤怒。

有線中國組決定集體總辭：

+ 3 + 3 + 3

港聞組16人辭職 氣憤有高層以「爛仔」形容同事

緊隨其後則有港聞組5名主管及11名記者宣布辭職，他們晚上發出聯署聲明，不滿資方單方面解僱約40名新聞部員工，當中包括資深員工及表現突出者。眾人多次向4名高層謝燕娜、許方輝、李臻、陳興昌要求交代裁員準則，但只獲回覆「架構重組和節省資源」，更有人以「爛仔」形容同事，完全無視員工付出，對有關決定感極度遺憾，遂決定請辭以示不滿。

今次已是有線新聞部年內第二度的人事變動，三位工程部資深主管今年8月突遭解僱，逾220名新聞部員工，包括港聞組及中國組，向主席邱達昌發公開信，指三人被解僱對有線新聞是「難以挽回的損失」，外間亦引來極大迴響。

有線今日大裁員，下午疫情記者會的直播時段，大批網民於有線FB留言表達不滿，有人向記者致敬，亦有用戶表明要「cut有線」、「有線永別了」，亦有網民點名批評4名高層。(《有線新聞》FB專頁截圖)

1994年亞視高層阻播六四事件特輯 引發六君子辭任

過往亦有記者以集體表態或行動，抗議高層決定，1994年六四事件五周年前夕，亞洲電視新聞部成功外購西班牙電視台《歷史的空白》片段，當中輯錄在本港從未曝光影像，惟高層下達禁播令，抽調已製作的六四特輯，事件引發6位資深新聞工作者集體請辭，包括當時的署理總監潘福炎、助理總監李玉蓮、總採訪主任盧永雄、採訪主任徐佩瑩、城市編輯劉國華及編輯呂雲生。外間史稱6人為「亞視六君子」。

2014年雨傘運動期間，公民黨成員曾健超被多名警員拉至暗角，多間傳媒均拍攝到有警員毆打曾健超，無線新聞其時的早上6時報道，旁白以曾健超遭警員「拳打腳踢」作陳述，其後有關字詞遭刪減修訂，引發新聞部員工聯署表達不滿，多名員工亦相繼離職。

2014年雨傘運動期間，公民黨成員曾健超被多名警員拉至暗角，無線新聞刪減「拳打腳踢」的旁白描述，惹來外間非議，亦引發新聞部員工聯署表達不滿，多名員工隨後亦相繼離職。(資料圖片)

去年的反修例示威風波期間，無綫電視再次捲入風眼，逾百名無綫員工發出公開信，呼籲高層應要確切執行媒體的職責，而非只淪為政權傳聲筒，及後亦有多名記者決定請辭。