電費調整｜立法會議員轟兩電拒減價　黃錦星避答會否延續電費補貼

中電及港燈今日（10日）宣布，凍結明年電費，每度電分別維持在1.218元及1.264元。多名立法會議員轟兩電在疫情令經濟環境嚴峻的情況下，仍然「賺到盡」拒減價。亦有議員直指，因政府由今年1月起分一年發放的2,000元電費補貼至12月完結，變相市民要繳交更多電費，並要求政府承諾延續電費補貼。 環境局局長黃錦星未有直接回答來年會否延續電費補貼，僅指明年住戶用戶仍可得到每月50元的電費紓緩，「對一般家庭每個月200至300元電費一個月，50元已經係20%，算係一個平衡。」

+ 4 + 4 + 4

立法會經濟發展事務委員會今日（10日）召開特別會議，與兩間電力公司進行周年電費檢討。中電及港燈於會上宣布，會凍結明年電費。然而基本電費仍面對加幅，其中港燈將大幅增加6.9%、中電則增加1.6%，僅靠燃料費的下調來抵銷加幅，令明年電費可凍結。

葛珮帆促政府再發電費補貼

民建聯立法會議員葛珮帆批評，近來本港經濟面對很大問題，大批中小企面臨倒閉，不少市民亦失業。她希望兩電不但凍結電費，而是可減電費，「我哋對政府未能夠遊說到兩電減電費表示失望。」她又指，政府由今年1月起分一年發放的2,000元電費補貼至12月完結，促政府承諾明年再推共不少於2,000元的電費補貼。

鄺俊宇：兩電唔使憂，要憂都係老百姓

民主黨立法會議員鄺俊宇則形容現時百物騰貴，疫情令經濟衰退，認為兩電「上到嚟應該要減電費啦呢個時間，咁嘅時勢都唔好意思話加價啦！」他直言以兩電現時的盈利情況是「唔使憂，要憂都係老百姓」，故要求當局爭取立即減電費。

黃錦星回應指，希望議員理解香港要減碳，兩電須有很多投資，因此面對很大的加價壓力。在平衡環保及抗疫下，當局努力爭取凍結電費。而現時有一筆分60個月派發、每月50元的電費紓緩，認為對一般家庭而言可「算係一個平衡」。

金融界立法會議員陳振英則關注政府可否以行政命令，要求兩電減慢投資步伐，令基本電費的上升速度亦可相應減慢。環境局副秘書長楊碧筠回應指，兩電投資項目分兩種，包括配合長遠減碳目標，將退役的煤氣機組轉成燃氣機組；以及因新發展區而需加強供電能力等。她強調當局不認為要因一段時間的疫情影響而大幅改變及叫停投資項目，因項目及工程是一早規劃好。

工黨張超雄則憂慮如燃料價格大幅上升，市民要繳交的電費實際上會增加。中電總裁蔣東強回應指，燃料費是實報實銷，如燃料價格下跌會回饋市民。如今年平均已跌2仙，回饋市民的金額約為4億元。