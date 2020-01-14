輪公屋逾3年可獲現金津貼　非長者單身人士無份　團體：失望

政府今日（14日）再推出一系列民生紓困措施，當中包括建議推出「未上樓」人士現金津貼、研究針對劏房的租務管制，以及增加過渡性房屋供應目標等。 特首林鄭月娥表示，將會為輪候超過3年、合資格的一般申請住戶提供現金津貼，金額會參考綜援租金津貼上限一半。按此推算下，料每戶可獲發942.5元至3,305元津貼。她又指，由於未來3年的過渡性房屋目標已達標，故會「加碼」由一萬伙增至1.5萬伙。 葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉說，今次現金津貼非長者單身人士不受惠，但不少單身人士為了慳錢，劏房環境比家庭更差，「見過有人成屋都係蜘蛛網。」

政府公布新一輪紓困措施。（羅君豪攝）

林鄭月娥表示，現時14.9萬宗一般公屋申請，當中有9萬多人已輪候超過3年。她說，勞福局等已提交初步建議，提議為輪候超過3年、合資格的一般申請住戶提供現金津貼，直至他們獲得第一次編派公屋為止，即非長者單身人士不能受惠。她預料2021下半年推出，開支估算逾28億元。

補貼金額由942.5至3305元

至於金額，則建議參考綜援租金津貼上限一半。根據現時綜援提供的租金津貼，一人至六名或以上家庭成員，每月可獲發1,885至6,610元津貼。換言之，在新現金津貼下，他們可獲發942.5元至3,305元津貼。

非公屋人士領職津

另外，無申請公屋、或輪候未過3年的非綜緩低收入家庭，則會從職津入手。林鄭月娥表示，若他們領取在職家庭津貼，而又並非居住公屋，政府會給予較寬鬆的住戶入息上限水平，繼而領取較高額的職津。她估計，計劃或能協助9000戶，涉及1億元，料2021下半年推出。

林鄭月娥表示，政府會「展示決心」研究推行針對劏房的租務管制。（資料圖片）

將研究劏房租務管制

林鄭月娥承認，過去政府對租務管制「有保留」，但她今日指出，現時約有8.6萬戶長時間居於劏房，政府會「展示決心」研究推行針對劏房的租務管制，未來運房局會成立工作小組，探討有關議題。

三年再增多五千伙過渡屋

此外，施政報告早前曾提出，目標於未來3年提供1萬伙過渡性房屋單位。她說，至今已經找到足夠土地達標，「當時好多人認為我地無可能做到、講大咗。」

因此，她說日後會再額加增多5千個目標，又稱至今已找到多幅短期無發展時間表的官地，日後會與非政府機構合作發展過渡屋。

林鄭月娥表示，未來3年的過渡性房屋目標已達標，將「加碼」由一萬伙增至1.5萬伙。（資料圖片）

葵涌劏房居民大聯盟：單身者劏房環境更差

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉說，樂見政府推出有關措施，但對於輪候公屋未足3年人士只能申請職津，認為不合理。他說，職津難以申請，不少人的工時或入息未必符合資格，擔心政府只是「分散視線」，「好多街坊生活水深火熱，有人打散工、要湊小朋友，就必未申請到。」他又指，政府雖然研究租金管制，但擔心最終未必推出。

他續指，今次現金津貼只包括一般公屋申請人士，惟單身人士不受惠。他說，不少單身人士為了慳錢，劏房環境比家庭更差，「見過有人成屋都係蜘蛛網。」

未包括非長者人士 公屋聯會表示失望

對於為公屋輪候者提供租金津貼，公屋聯會表示支持，但對於未有包括非長者人士表示失望。聯會認為，租金水平建議應參考房委會長者租金津貼的標準，又希望劏房租務管制盡快落實。

至於過渡性房屋供應由未來1萬間增加至1.5萬間，聯會期望項目能加快落實，建議應更多透過房協、市建局等協助項目落成。

樂善堂：50億資助費未必足夠應付過渡屋

樂善堂總幹事劉愛詩表示，現時計劃再推出多5,000個過渡性房屋單位，政府較早前已預留的50億資助費未必足夠，期望政府可重新檢視支出，按需要增加撥款。

她又指，租金管制及劏房戶租屋津貼已討論多年，若兩項措施雙管齊下，相信能有效協助到基層住屋困難，希望政府能訂立時間表，同時間推行兩項措施。

尹兆堅：租津出手太低

民主黨立法會議員尹兆堅批評，政府為非公屋、非綜援的低收入住戶提供租金津貼「出手太低」，回應無力，因現時津貼金額參考綜援租金津貼上限一半，而津貼水平一直為人詬病滯後於市場。他又說，政府一方面提供租金津貼，但一年後才完成劏房租管研究，擔心只是「拖延戰術」。