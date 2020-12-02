新冠肺炎｜聯合醫院兩病人入院後確診　3醫護僅戴口罩列緊密接觸

本港第四波疫情持續嚴峻，今日（2日）新增確診個案達103宗，是自11月29日錄得115宗後再「破百」。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，聯合醫院分別有一名內科及外科病人於入院篩查後確診，5名曾與確診病人同房的內科病房病人現時列為緊密接觸者，所有人已通過新冠病毒測試並為陰性；另外，一名本身因泌尿科問題及發燒的女病人於獨立隔離病房留醫，期間有3名職員只戴上外科口罩進入該個病房，現時被列為緊密接觸者，現時已提醒醫護人員要穿上適合裝備工作。

劉家獻說，聯合醫院分別有一名內科及外科病人於入院篩查後確診。（資料圖片）

劉家獻說，聯合醫院分別有一名內科及外科病人於入院篩查後確診，劉說，一名52歲女病人於周一（11月30日）因頭暈由急症室轉到內科病房，經檢測後昨晚列為初步確診個案，現時已轉到隔離病房接受治療，而早前與該病人同房的5名病人現時列為緊密接觸者，所有人已通過新冠病毒測試並為陰性。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，聯合醫院分別有一名內科及外科病人於入院篩查後確診，5名曾與確診病人同房的內科病房病人現時列為緊密接觸者。（羅君豪攝）

此外，劉表示，負責照顧病房的醫護人員均有穿上合適訪護裝備，現時病房無醫護人員被列為緊密接觸者。而另一名77歲女病人，因泌尿科問題及發燒入住外科隔離病房，因本身的身體問題正使用呼吸機及無戴口罩，今日於新冠病毒測試中發現為陽性個案，但由於住院期間有3名職員只戴上外科口罩進入該個病房，現時被列為緊密接觸者，現時已提醒醫護人員要穿上適合裝備工作。

佛教醫院一名護士為列為初步確診個案，該護士確診前最後一日上班日期為上周五（11月27日）。（資料圖片）

劉續說，聯合醫院有一名外展職員治療部人員確診，該人員於上門提供服務時有穿上適合裝備，所有有關病人於有戴上口罩及做足手部衛生，該確診職員昨日仍有上班，現時醫管局聯同衛生署正追蹤所有被探訪的病人，此外，該人士曾於另外三名同事用膳，現時三人被列為緊密接觸者。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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另外，佛教醫院一名護士為列為初步確診個案，該護士確診前最後一日上班日期為上周五（11月27日），其後因出現病徵而請病假，兩名與確診護士一同用膳的職員現時被列為緊密接觸者，由於醫院本身沒有接收新型冠狀病毒病人，因此相信非為院內感染。