前行政會議召集人林煥光：處理矛盾不應立場先行　否則造成對抗

自去年反修例風波後，社會出現嚴重撕裂，至今仍未能修補。前行政會議召集人林煥光接受恒生大學傳播學院訪談節目《恒傳感言》時表示，港人一直以來重視表達意見，一般情況都僅止於此，亦要視乎政府與市民的互動。他指，近年社會問題與2003年相比，問題較為複雜不易處理，在不同的社會環境及政治氣氛下，兩個時期難以一概而論。 他續指，社會撕裂可以追溯多年前，若然怨氣日積月累，未有及時得到解決，只會導致社會分歧更大。他特別提到自己初加入政府時，負責收地及遷拆荃灣寮屋區的經歷，稱負責處理矛盾的人，不應立場先行，將分歧擴大，否則只會造成對抗。

談及政府如何與年輕人溝通，林煥光指，政府管治需要接觸不同界別，當中有不同年齡層，若要與某個年齡層溝通，強調要學習主動接觸對方。（資料圖片）

談及政府如何與年輕人溝通，林煥光指，政府管治需要接觸不同界別，當中有不同年齡層，若要與某個年齡層溝通，強調要學習主動接觸對方，「你唔能期待佢哋們走近你。」他以個人經驗分享，會向年輕人詢問時下當紅的歌手及歌曲，尋找共同話題。

他笑言，目前勿談政治，反而可以分享日常生活中遇到的問題，再延伸談論做人處事的價值觀等，例如在社會上如何求同存異，尋找各人共通點，盡力化解矛盾。

至於社會應如何幫助年輕人，林煥光則認為，個人要先努力，工作時不要怕吃虧。他舉例，其實置業不是最大問題，過去樓市有起有跌，大學生平均月薪1.2萬，但人工不會永遠停留，反問若然人工升到2.4萬元，是否買到不到。他指，年輕人若要賺取多於平均薪金，需要不斷努力及自我增值，「好少人幫到你，你要增值。」