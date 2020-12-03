羅致光：無計劃推第三期保就業　寧願製造就業機會而非派錢

本港新冠肺炎疫情持續接近一年，經濟受重創，第3季失業率經調整後錄得6.4%，共有25.98萬人失業，失業率見近16年新高。 勞工及福利局局長羅致光今天（3日）在電台節目表示，政府無計劃推第三期「保就業」計劃，因為寧願製造就業機會而非派錢，認為製造職位是製造希望給市民，政府會創造3萬個臨時職位，包括設本地回收廠房，料有數千個職位，又會加快修葺一些破損設施，以製造職位空缺。

羅致光指，政府無計劃推第三期「保就業」計劃，因為寧願製造就業機會而非派錢。( 資料圖片／梁鵬威攝)

羅致光在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，政府無計劃推第三期「保就業」計劃，因為寧願製造就業機會而非派錢，認為製造職位是製造希望給市民。因此政府推出大灣區青年就業計劃，未來也會設回收廢紙、製成紙漿的廠房，透過成立本地產業，提供數千個相關的職位。政府亦開創3萬個臨時職位，包括1.5萬個在公營機構的空缺，會會加快修葺一些破損設施，例如遊樂場，以製造職位空缺。

本港第3季失業率經調整後為6.4%，共有25.98萬人失業，其中20至29歲情況最嚴重。(資料圖片/鄭子峰攝)

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