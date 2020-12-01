【新冠肺炎】政府應支援失業市民

儘管疫苗開發進程漸見曙光，但疫情帶來的經濟衝擊尚未盡現。因應全球旅遊業陷入停擺，永安旅遊周一（30日）宣布裁減兩成人手，共涉及120人，其餘員工則須停薪留職。然而本港剛踏入第四波疫情的高峰期，加上政府再度收緊防疫措施，第四季經濟表現難言樂觀，若港府繼續大談守財原則，不願再推「補就業」措施，恐怕就業市場的惡性循環亦不遠矣。

雖然新一份《施政報告》裡，特首林鄭月娥打算撥款6億元協助旅遊業渡過難關，但不出數日便傳出再有旅行社裁員的消息。繼新華旅遊於10月底要求全體員工12月起停薪留職後，永安旅遊亦因保就業計劃結束，難以在近乎零收入的情況下支付日常開支，周一決定裁員120人。香港旅遊業（外遊）領隊及導遊工會主席湯劍生接受訪問時表示，現時已有接近八成旅行社實行留職，故裁員潮屬預料之內，但他同時指出在「零收入」的情況下，不論大型或小型旅行社亦難以長期支撐，並預料最快亦要到明年暑假，部分東南亞線重開，結業及裁員潮才會告一段落。

更甚的是，旅遊業的苦況亦大有機會在其他行業出現。隨着疫情惡化，政府再度收緊社交距離措施，市民能否出外慶祝冬至和聖誕節亦成疑，連帶12月餐飲業的傳統旺季亦變得冷清。據餐飲聯業協會會長黃家和預期，餐飲業的整體生意額將會錄得5至6成跌幅，共涉及逾60億元。但在危機深化之際，政府的反應不但未見積極，更是袖手旁觀。

新冠肺炎疫情打擊本港經濟，本港最新失業率創十年新高。（資料圖片）

「保就業」教訓覆水難收

政府統計處上月發表最新勞動人口統計時，勞工及福利局局長羅致光僅表示，「⋯⋯勞工市場在短期內仍將面對壓力」，隻字未提任何紓困方案，而特首在發表《施政報告》前，亦以政府已推出歷來最大規模的紓困措施為由，呼籲公眾不要期望過高。由此可見，主事官員仍離不開倒後鏡治港心態，只懂反覆強調已落實的政績，而非思考將落實什麼。

誠然現時難以預料失業潮的深度和廣度，但不用如羅局長那麼聰明，市民也明白失業率穩步上揚不單會影響個別家庭的生計，更會在經濟循環裡加速私人消費的跌勢，繼而傳到各行各業，使生產者需要裁員或結業節省開支，最後造成惡性循環，經濟規模快速萎縮。儘管自疫情以來政府已推出約3,100億元的紓困措施，但不論金額大細亦早已成為歷史成本，即使其「保就業」最終淪為「補顧主」，也算是覆水難收的教訓。反而，本港目前的財政儲備雖然降至8至9千億元，但亦相當於14至15個月的政府開支，故在財政狀況穩建下，港府亦要盡早設法穩定就業市場，以免日後恨錯難返。