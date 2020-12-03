周梓樂死因｜醫生推斷周墮樓時似已不省人事　未發現有中彈傷痕

科大生周梓樂死因研訊今（3日）踏入第14日，法庭傳召伊利沙白急症室醫生作供。他形容梓樂傷勢「好嚴重，非常之嚴重」，出現多處廣泛顱底骨折、氣胸及盤骨骨折，估計受高能量撞擊所致，可能是高處墮下、硬物襲擊或撞車所致。另外，院方未有發現中彈傷痕，包括實彈、催淚彈及橡膠子彈。醫生又推斷，若梓樂是墮樓受傷，他墮下前可能已不省人事，因清醒墮樓應該會用手撐一撐，「手腳都冇擦傷比較少見」。醫生作供完畢後，與梓樂父母傾談期間拍肩安慰周父，周母在旁扶額哭泣，醫生亦不禁落淚。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨警民衝突期間，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。

伊利沙白急症室醫生梁子恆指，梓樂去年11月4日凌晨2時1分送抵急症室，他是首名接觸梓樂的醫生。他在庭上講解同月29日，應死因庭要求撰寫的醫療報告。

急症室醫生梁子恆作供完畢後亦有安慰梓樂父母，周母禁不住哭泣，醫生亦忍不住流淚。(鄭子峰攝)

不見彈射物擊中的痕跡

報告指，不省人事的梓樂右頭皮血腫，右眼周帶血斑，右邊瞳孔對光無反應，右耳膜積血，而兩邊鼻孔也有出血，口腔有血塊。其四肢、背部等無明顯外傷，亦不見彈射物擊中的痕跡，實彈、催淚彈及橡膠子彈。此外，梓樂的呼吸頻率為每分鐘18下，較為吃力；心跳每分鐘48下，比正常慢。

盤骨骨折並有出血

院方再做電腦掃描後，診斷到頭部的血塊令腦部移向左邊，並被向下壓住，且腦部出現多處廣泛顱底骨折。梓樂的盤骨骨折並有出血，右肺尖出現小型氣胸。驗血結果顯示血液灌注不足，即不夠血液供予重要器官；梁醫生認為內出血是最大成因。院方凌晨近4時為梓樂做開腦手術，以減輕顱內壓力，而此前先放引流管解決氣胸的問題。

傷勢受高能量撞擊所致

梁醫生形容梓樂傷勢「好嚴重，非常之嚴重」，其中頭部傷勢最重，繼而是盤骨骨折及氣胸。他解說掃描圖片，指外力之大令骨頭也未能抵住，令內側顱底受傷。梁估計頭、腦、盤骨的傷勢均由高能量撞擊所致，但未能分辨是高處墮下，受硬物襲擊還是撞車而成。梓樂的胸腔範圍無穿透的傷口，梁認為是肺部是受撞擊而爆裂，形成氣胸。

推斷墮樓時已不省人事

梁醫生推斷，若梓樂是墮樓受傷，他墮下前可能已不省人事。他解釋，除非是長者血糖低暈倒之類的情況，否則一般年輕人跌下時，即時反應會用手撐一撐，「手腳都冇擦傷比較少見」。他補充，如受藥物或酒精影響而倒下，有可能只有頭部著地，但梓樂沒被驗出藥物或酒精，血糖亦正常。

研訊下午續。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

證人憶述事件發生經過。(詳看下圖)

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停車場拍到周梓樂的情況。(詳看下圖)